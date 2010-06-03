'Söylemez Kardeşler' tutuklandı

T24 - Azerbaycan'dan kardeşi Mehmet Sena Söylemez ile Türkiye'ye iade edilen Faysal Söylemez ve Deniz Demirtaş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.





Kamuoyunda ''Söylemez Kardeşler'' olarak bilinen suç örgütünün elebaşılarından olduğu iddia edilen Faysal Söylemez ile Deniz Demirtaş, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandı.





Söylemez ve Demirtaş, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Faysal Söylemez'in kardeşi Mehmet Sena Söylemez de dün aynı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.







'Emekli polis memuru kaçırmak' iddiasında yargılanıp serbest kaldılar







Beyoğlu'ndaki bürosundan 2003 yılında ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan emekli polis müdürü avukat Nihat Afyonoğlu'yu kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Mehmet Sena ve Faysal Söylemez kardeşler ile Deniz Demirtaş hakkında çeşitli suçlardan arama kararı çıkarılmıştı.





Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ocak ayında yakalanan Söylemez kardeşler ile Demirtaş, yargılandıkları ağır ceza mahkemesi kararıyla Türkiye'ye iade edildi.

