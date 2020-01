"Söylem ve nutuk şart, Kılıçdaroğlu'na bir konuşma 'demo'su hazırladım"

Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, "ödleklik oyununda aslolanın korku ve gerilimi tırmandırmak olduğunu" belirterek "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu işi söylemleriyle fazlasıyla gerçekleştirdiğini" savundu. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihini daha çok eylemden yana kullandığını" ifade eden Tan, sözlerine "Ama söylem ve nutuk şart, çünkü AKP lideri bugüne dek, ne yaptı ne kazandı ise hep öfke sanatını konuşturarak, beş vakit nutuk atarak yaptı. Kılıçdaroğlu’na milletvekili olduğum dönemde yaptığım gibi, bir konuşma 'demo'su hazırladım" diye devam etti.

Ahmet Tan'ın "Kemal Bey’e konuşma notu" başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2017) yazısı şöyle:

“Bu Erdoğan ne yapmak istiyor? Gidişatın sonu nereye?”

Yatıyoruz, kalkıyoruz aynı soru. Son da başlangıç da 2019 yılıdır.

Elbette AKP’nin geçen yılki broşürlerinde sayfa aralarına gizlenen ifade ile: “Eğer bir erken seçim kararı alınmaz ise...”

Binlerce, on binlerce profesörümüz, bilim insanımız, kıdemli siyasetçimiz var.

Harıl harıl araştırma, çalışma ve hazırlık gerekiyor. Herkes bir yerinden tutmalı. Bendeniz de naçizane bunun “Ödlek Değilsen Çık Karşıma Yöntemi” ile gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Seviye yerçekimine biraz fazla yenik denebilir... Ama O’nun ancak kendi yöntemi ve söylemi ile yenilebileceği kanısındayım.

Bu yöntem gözü kara iki sürücünün dar bir köprüde birbirlerinin üstüne araçlarını son hızla sürmeleri üzerine kurulu.

Kazanmak için kafa kafaya çırpışmayı göze almak şart. Ama sonunda oyunu cesur olan değil, ödlek olan kazanıyor.

Oyunun şartı, en baştan iki tarafın da çok cesur olduğunu birbirine inandırmalarıdır.

Ödleklik oyununda aslolan korku ve gerilimi tırmandırmak. Bu işi Tayyip Bey söylemleriyle fazlasıyla gerçekleştiriyor. Kemal Bey ise şimdilik daha çok eylemi tercih ediyor. (Adalet Yürüyüşü ve Kurultayı gibi.)

Ama söylem ve nutuk şart!

Çünkü AKP lideri bugüne dek, ne yaptı ne kazandı ise hep öfke sanatını konuşturarak, beş vakit nutuk atarak yaptı.

Kılıçdaroğlu’na milletvekili olduğum dönemde yaptığım gibi, bir konuşma “demo”su hazırladım... Ormanı kesecek baltanın sapı ormandan alınır. Üslup Tayyip Bey’den gayret CHP liderinden, inayet ise Yüce Yaradan’dan!..

Ya Allah bismillah!..

Ey Tayyip...

Ey adından başka, hiçbir ak yeri kalmayan partinin gözü kara, yönü - yöntemi kara lideri...

Bu milletin yüzde 99’u, Elhamdülillah Müslüman. Ama sen, yeni nüfus kâğıtlarından din hanesini bile sildirdin.

AB böyle istiyormuş. Istesin. AB’nin her istediğini yaptın da o mu eksik kaldı. Türk Ceza Kanunu’ndan da “zina”yı suç sayan maddeyi de kaldırdın! Haşa Kuranıkerim’den de kaldırsan ya!!

Yaa bu nasıl şey ya? Allah’ın yasakladığı şeyi sen nasıl serbest bırakırsın ya!?

Zinayı hangi ulemaya danıştın ise git bir de Islamı kimliklerden silmeyi sorsana.

Bu milletin, bu ümmetin kimliğinden İslamiyeti silebilirsin. Ama ve fakat kalbinden asla ve kat’a silemezsin. Çarpılırsın, zaten çarpılacaksın da. 2019’a inşaallah!!

Laikliği zaten ezdin yok ettin! Ama asıl İslamiyetin suyunu çıkardınız. “Yolsuzluk hırsızlık değildir!” diyen dandik ulemaları yemlemek ve baştacı etmek neyin nesidir, ha söyle!

Artık her köşeye bir imam hatip okulu açsan da günahların affına yetmeyecek.

Ders kitaplarından Atatürk’ü çıkartıyorsun. Ilkokul çocukları bile bu işin farkında ki kendine yer açıyorsun.

Ağzından “yerli ve milli” sözü düşmüyor. Bize, yerli ve milli olan bir tek icraatını göster. Dolara bağlanmamış, yabancı eli ayağı değmemiş tek bir yatırım söyle!

Ki gidip önünde tekbir getirelim!.

Okullara “İslami cihat” dersi koyuyorsun. Ama bu milletin kimliğinden “Müslümanlığı” çıkartıyorsun. Ne adına cihat yapacak bu çocuklar ha?

“Ümmetin önderi” diye bezleri astırdın. Bu nasıl ümmet ki, adı kimliklerin “çip”inde gizleniyor.

Devlet Bey ile halvet halindesin. Onun hatırına titremeli ve kendine gelmelisin.

Ki her fırsatta ustaca yerden yere çaldığın Atatürk ve İsmet Paşa’lı CHP iktidarında ve hatta hatta en büyük bela dediğin koalisyonlar döneminde bile kimliklerimizde hem din hanesi vardı, hem de mezhep. Bu nasıl iz’andır, imandır, ferasettir?

Koalisyonlar için de “en büyük beladır!” dedin. Tarihin en kirli, en tehlikeli koalisyonunu şimdi çok pişman da olsan Fethullah ile kurdun.

Ki, bakanların S. Soylu’nun DP’siyle, Kurtulmuş Numan Bey’in HAS Parti’siyle kurduğun koalisyonları, hadi terörle mücadele aşkına görmezden gelelim.

Artık ne kadar tövbe orucu tutman, kaç vakit tövbe namazı kılman gerektiğini önümüzdeki günlerde atayacağın, çay toplamaya gitmeyecek bir Diyanet Işleri Başkanı’na sorarsın.

Allah seni ıslah etsin... Ve yanlış hesaplarını ayağına dolasın inşallah.