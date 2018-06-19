Söylediği şarkıda 'Kürdistan' sözcüğü yer aldığı için gözaltına alınan müzisyen Jiyan tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenlediği mitingde söylediği şarkının içinde "Kürdistan" sözcüğü yer aldığı için dün gözaltına alınan Koma Rosîda’nın solisti Jiyan, bugün çıkarıldığı mahkemece “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Jin Haber Ajansı’nın haberine göre, HDP Ağrı İl Örgütü’nün Patnos’ta gerçekleştirdiği mitingde, Koma Rosîda’nın solisti Jiyan, söylediği şarkının içinde “Kürdistan” sözcüğü yer aldığı için, sunucu Ali Ümran Daşkaya ise “demokrasi şehitleri” dediği için dün gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Jiyan, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Daşkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müzisyen Jiyan, Patnos L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.