Soykırımların inkarı AB'de suç sayıldı

Avrupa Birliği, soykırımı inkar edenlere hapis cezasını öngören bir tasarıyı yasalaştırdı. Ancak yasa 1915 Ermeni olaylarını kapsamıyor. Birleşmiş Milletler'in soykırım tanımına göre, 1938'den sonraki suçlar cezalandırılacak. Yasa 2 yıl içinde AB üyesi ülkelerde uygulamaya sokulacak.



Adalet ve İçişleri bakanlarının kasım ayındaki toplantısı sonrası Avrupa Konseyi, birlik üyesi ülkelerde soykırımı inkar edenlerin hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.



Birliğin resmi gazetesinde yayımlanan yasaya göre, soykırımın inkarı, yabancı düşmanlığı, ırkçı nedenlerle nefret ve şiddete çağrı 1 ile 3 yıl arasında hapisle cezalandırılacak.



Yasaya göre, yayın yoluyla ırk, renk, din, etnik köken ayrım yapanlar da cezaya çarptırılacak.



Yasa, uluslararası suç mahkemeleri ve 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi subaylarını yargılamak için kurulan Nürnberg Mahkemesi tarafından tanımlanan suçların inkarını da engelleyecek.



Yasa, BM'nin, 1938'de yaptığı soykırım tanımından sonraki döneme ilişkin. Yasa, 1915'te Ermenilerin soykırıma uğradığı iddialarını kapsamına almıyor.



Yasanın 2 yıl içinde AB üyesi ülkelerde uygulanması öngörülüyor.