Soykırımla suçlanan Sudan liderine tutuklama emri

Ömer el Beşir ise, tutuklama emrinin "üzerine yazılan mürekkep kadar değeri olmadığını" söylüyorÖmer el Beşir, Darfur'da savaş suçu işlemekle itham ediliyor. Bu, görevi başındaki bir devlet başkanı hakkında açılan ilk dava olacak.Hakkındaki suçlamaları reddeden Ömer el Beşir, dün yaptığı açıklamada, Lahey'deki mahkemenin tutuklama emrini "yemesi"ni söylemişti.BM, Darfur'da altı yıldır süren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin öldüğünü ve 2,7 milyon kişinin evlerini terk ettiğini belirtiyor.Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, dün bir hidroelektrik santralinin açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni küçümseyen açıklamalarda bulundu.Tutuklama emrinin "üzerine yazılan mürekkep kadar değeri olmadığını" söyleyen el Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının kuklasını yakan binlerce taraftarı önünde dans da etti.Başsavcı Luis Moreno Ocampo, geçtiğimiz Temmuz ayında, el Beşir hakkında soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla dava açılmasını talep etmişti.Afrika Birliği ve Arap Birliği, dava kararının Sudan'ı tam barış görüşmeleri başlamak üzereyken derin bir krize sürükleyebileceğini söyleyerek, kararın bir yıl ertelenmesini istiyorlardı.BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesinin ise konu hakkında görüş ayrılıkları içinde oldukları belirtiliyor.ABD, Fransa ve İngiltere dava açılmasını desteklerken, Sudan'la güçlü ekonomik bağları olan Çin ve Rusya'nın bir ertelemeden yana oldukları ifade ediliyor.