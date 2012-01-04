Soykırımı inkâr tasarısı Senato'ya geliyor

T24 - Fransa hükümeti, 1915 olaylarının 'soykırım olduğunu inkâr etmeyi' suç sayan yasa teklifini Ocak ayı sonuna kadar Fransız Senatosu'na sunmayı istediklerini bildirdi.



Geçen ay Fransa'da parlamentonun alt kanadından geçen yasa teklifi, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:









İktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer tarafından sunulan yasa teklifinde, "1915'de bir soykırıma gidildiğinin" ret ya da inkâr edilmesi suç sayılıyor ve bu suçu işleyenlere bir yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verilmesi öngörülüyor.



Fransa parlamentosunda genel kuruldaki oturuma 577 milletvekilinden sadece 70'e yakını katılmış, iki maddeden oluşan teklif, oy çokluğuyla kabul edilmişti.



Teklifin yasalaşabilmesi için, Senato'dan da onay alması ve Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekiyor.



Ancak parlamentoda geçen teklifin yaklaşan seçimlerden önce Senato gündemine alınamayacağı düşünülüyordu.



Fransa'daki oylamanın ardından Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu'nun istişare için Ankara'ya geri çağrıldığını açıklamıştı.

Türkiye Fransa'yı ayrıca çeşitli ekonomik yaptırımlara hazırlıklı olmaya çağırmıştı.

Fransa ile olan ilişkilerin gözden geçirileceğini kaydeden Başbakan Erdoğan, "Siyasi, askeri ve ekonomik ziyaretleri iptal ediyoruz. AB eşleştirme projelerinde Fransa'yla işbirliğine gitmeyeceğiz. Fransa'yla her türlü siyasi istişareleri durduruyoruz. Ortak tatbikatlar iptal edildi. Askeri gemilerin liman ziyaretleri izin başvurularını bugünden itibaren reddediyoruz. 2012 yılı Ocak ayında iki ülke ekonomi bakanlarının eş başkanlığında yapılması tasarlanan Türkiye-Fransa ekonomik ve ticari ortalık komitesi toplantısına katılmıyor, bu toplantıyı gerçekleştirmiyoruz." diye konuşmuştu.

Bu adımların ilk aşama olduğunu kaydeden Erdoğan, yasanın Fransa'daki seyrine göre yeni tedbirlerin de gündeme geleceğini vurgulamıştı.

Takip eden günlerde Ankara ile Paris arasındaki ilişkilerde baş gösteren soğukluk ve tepkiler yayılmış, Türkiye, Fransa'nın Cezayir'deki geçmişini sorgularken, Fransa itidal tavsiye etmişti.







