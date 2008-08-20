'Soykırımcı' lider savunmaya geçti

DARFUR'DA NELER OLUYOR?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın, Darfur'da soykırım yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istediği Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir, Darfur'da soykırım yapıldığı iddialarını reddederek, UCM Başsavcısı'nın hareketinin 'barış istemeyenleri cesaretlendirdiğini' söyledi.Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bulunan Beşir, Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin barış ve diyalog kapısını hep açık tuttuğunu, ancak Sudan'a düşman bazı güçlerin yurtdışından kendilerine sağlanan imkanlarla savaşı devam ettirdiğini ve bölgedeki huzuru bozmaya çalıştığını savundu.Beşir, Darfur'da 300 bin kişinin öldüğü iddialarını da reddederek, ''Bu kadar kişi öldürüldüyse, toplu mezarlar olması lazımdı. Nerede bu toplu mezarlar? Doğru, insanlar öldürüldü, ama rakamlar daha düşük. Hükümet ile isyancılar arasında bir savaş olduğu gerçek, ama bu bütün dünyada böyle. Sudan'da hükümete karşı ayaklananlar niye mazlum oluyor? Bu bir çifte standart'' diye konuştu.Sudan Devlet Başkanı, ABD, İsrail ve Avrupa gibi uluslararası güçlerin politikalarının Irak, Afganistan ve Filistin gibi konularda Sudan hükümetinin politikalarıyla uyuşmadığını, bu nedenle hedef alındıklarını iddia ederek, ''Allah bize ne yazdıysa o olur. Tüm dünya bize karşı toplansa da Allah'ın yazdığından başka bir zarar veremezler'' ifadesini kullandı.Beşir, Sudan yönetimi olarak Darfur'da barışı sağlamak için iradelerini ortaya koyduklarını, hatta silahlı güçleri bile diyalog ortamına katmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ''Hedefimiz Darfur halkının acılarını dindirmek'' dedi.Darfur'da ekonominin gelişmekte olduğunu, güvenlikte ilerlemeler sağlandığını ve bölgedeki tüm gruplarla ilişki içinde olduklarını söyleyen Beşir, "Ancak bölgede barışı istemeyen güçler var. Onlar savaşı devam ettirmeye ve Sudan'ı bölmeye çalışıyorlar" diye konuştu.Beşir, UCM Başsavcısı'nın girişimini, ''barış istemeyen ayrılıkçı güçleri cesaretlendirmeye yönelik çabalar'' olarak niteledi ve Başsavcı'nın Sudan'da hiç incelemelerde bulunmadan böyle bir suçlamada bulunmasını eleştirdi.Sudan'ın kendi bağımsız yargısı ve kurumlarının bulunduğunu kaydeden Beşir, kim tarafından işlenmiş olursa olsun, hukuka aykırı her eylemin cezalandırılacağını, ordu mensupları da dahil, hiç kimsenin adaletin üstünde olmadığını belirtti. Ülkesinde şeriat kanunlarının geçerli olduğuna işaret eden Beşir, herhangi bir Sudan vatandaşını uluslararası bir mahkemeye teslim etmelerinin söz konusu olamayacağını söyledi. Darfur'da soykırım ve tecavüz yapıldığına ilişkin iddiaları yalanlayan El Beşir, bu iddiaları ''Sudan'a düşman silahlı güçlerin propagandası'' olarak niteledi.Devlete karşı silahlananlara karşı savaşmanın doğal olduğunu, masum insanların güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Beşir, bölge halkının da yönetimin desteğini gördüğünü, savaştan kaçanların ordu ve polisin bulunduğu yerlere ve büyük kentlere göç ettiğini belirtti.Sudan yönetiminin bölge halkının güvenlik, gıda ve tüm ihtiyaçlarını uluslararası güçlerden önce temin ettiğini savunan Beşir, ülkesinin çok zengin maden kaynaklarına sahip olduğuna işaret ederek, ''Biz Sudan'ın imkanlarını Sudan için kullanmak isteyen gerçek dostlarla ortaklıklar yapmak için çaba gösterdik'' dedi. Beşir, ülkesindeki petrol çalışmalarında hiçbir Batılı ülkenin bulunmadığını söyledi.''İnşallah güney Sudan'da sağladığımız gibi Darfur'da da mutlak barışı sağlayacağız'' diyen Beşir, tüm medya mensuplarını ''gerçekleri görmek için'' Hartum'a davet etti.İslam dünyasından destek gördüklerini belirten Beşir, Batı ile ilişkilerinin kesilmediğini, ancak henüz bir anlaşma sağlama noktasında olmadıklarını söyledi. Türkiye ile ilişkilere dair de Beşir, Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda daha da geliştiğini, Sudan'da 120 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi. "Türkiye'nin saygın bir devlet olduğunu ve saygın bir hükümetinin bulunduğunu" ifade eden Beşir, açıklamasında ülkesindeki ekonomik ilerlemelerden de bahsetti.