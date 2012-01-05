Soykırım yok diyene para benden

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Vatan'ın haberine göre, Cezayir asıllı Fransız işadamı Raşid Nekkaz, Fransa’daki “soykırımı inkar yasası”nın yürürlüğe girmesi halinde hüküm giyecek kişilerin cezalarının ödenmesi için 1 milyon euroluk fon oluşturdu. Yazdığı bir milyon euroluk çekle Fransız Ulusal Meclisi’nin önünde poz veren Nekkaz, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğu için cezalandırıldığını, bu yüzden söz konusu yasanın hedefinin de İslam olduğunu ifade etti. Nekkaz, daha önce de Avrupa’da peçe giydiği için mahkum olan Müslüman kadınların cezalarını ödemeyi teklif etmişti.



Fransa’nın bu yasayla Türk halkını cezalandırmak istediğine dikkat çeken Nekkaz, “Ben bu soykırımda Türk halkının bir sorumluluğu olduğunu sanmıyorum. Kızılderililer Avrupa halkının uyguladığı soykırımın kurbanları mı? Hayır, soykırım yapılan Yahudiler, Alman halkının kurbanları mı? hayır, soykırıma uğrayan Cezayirliler Fransız halkının kurbanları mı? Hayır. Peki kıyıma uğrayan Ermeniler Türk halkının kurbanları mı? Hayır. Hepsi suçlu olan devlet ve siyasal sistemin kurbanları, halkın değil” diye konuştu.

Kırk yaşındaki Fransız, kurduğu “Raşid Nekkaz Partisi” ile 2007’deki genel seçimlere katılmış, yüzde 0.56 oy almıştı. Nekkaz, Fransa’da 2008 yılında gerçekleştirilen belediye seçimlerinde ise başkanlığı kazanması halinde, kendisine oy veren herkese 300’er euro para veya uçak bileti vereceğini söylemişti. Ancak seçimleri kaybetmişti.





Cumhurbaşkanı adayı





Nekkaz, Fransa’da bu yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olmayı planladığını açıkladı. Sorbonne Üniversitesi mezunu olan ve internet ticaretinden kazandığı parayla Fransa’nın sayılı zenginleri arasına giren Nekkaz, şu an emlak sektöründe faaliyet gösteriyor.







‘Soykırım’ yasası senatoya geliyor





AFP’ye konuşan Fransız bir hükümet yetkilisi, ‘Ermeni soykırımı’nı inkar edenlere bir yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası verilmesini öngören ve 22 Aralık günü Fransız Ulusal Meclisi’nden geçen yasa tasarısının bu ay içinde senatoda oylanacağını söyledi. Teklifin yasalaşabilmesi için, senatodan da onay alması ve cumhurbaşkanınca imzalanması gerekiyor. Ancak parlamentodan geçen teklifin yaklaşan seçimlerden önce senato gündemine alınamayacağı düşünülüyordu.

