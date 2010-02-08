Soykırım tasarısının gündeme alınması tesadüf değil

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “soykırım” tasarısının 4 Mart’ta görüşülmek üzere ABD Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Howard Berman tarafından gündeme alınmasına sert tepki gösterdi.



24 Nisan öncesinde tasarının gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını belirten Davutoğlu, Ermenistan tarafının son haftalardaki üç gelişmenin zamanlamasını planladığı izleniminde olduklarını açıkladı. Davutoğlu, tasarı ile ilgili ilk değerlendirmelerini Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak için gittiği Almanya’dan dönüşte uçakta kendisine eşlik eden gazeteci grubu ile paylaştı. Ankara’nın rahatsızlığını hafta sonunda Münih’te görüştüğü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg’e aktardığını anlatan Davutoğlu, yaptığı uyarıları şu sözler ile anlattı:





Bilinçsiz olmadığı kanaati uyanıyor



“Amerikan Kongresi’ndeki gelişmeyi siz bir tesadüf olarak görebilirsiniz ama biz öyle görmüyoruz. Son haftalarda arka arkaya gelen üç olayın zamanlaması bizi son derece rahatsız etti. İlk önce Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin, imzaladığımız protokollere kabul edemeyeceğimiz yorumlar getiren gerekçeli kararı geldi. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Karabağ konusunda Soçi’de yaptığı son görüşmede Ermeni tarafı uzlaşmacı tutumundan geri adım attı. Şimdi de Amerikan Kongresi’ne böyle bir tasarı sunuluyor. Bu zamanlama bizde üç olayın arka arkaya gelmesinin bilinçsiz olmadığı kanaati uyandırıyor. Neden bu tasarı şimdi gündeme geliyor? Neden Anayasa Mahkemesi Kasım ayında karar almadı mesela?"





24 Nisan baskısı ile adım atmayız



“Biz 31 Ağustos’ta protokolleri imzalayacağımızı ilan ettiğimizde Türkiye’nin üzerinde hiçbir zaman baskısı yoktu. Gelinen noktanın doğru olduğuna inandığımız için o adımı attık. Bugün de kimse bizden 24 Nisan baskısı kurarak inanmadığımız adımları atmamızı beklemesin. Biz gerekeni doğru olduğuna inandığımız zaman yaparız. Böyle bir tasarının gündeme gelmesi ne ABD’nin, ne Ermenistan’ın ne de Türkiye’nin çıkarınadır. Bu süreç hem ikili ilişkilerimizin yara almasına, hem de büyük emeklerle bir noktaya getirdiğimiz Türkiye-Ermenistan sürecinin tıkanmasına neden olabilir. Washington yönetiminin hassasiyetlerimiz konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz.”





Olumlu adımların önünü kapatacak



Davutoğlu, “soykırım” tasarısının gündeme alındığının açıklanmasından bir gün önce Münih’e giderken yaptığı açıklamalarda, Ermeni tarafının iyi niyetli davranmadığına yönelik görüşünü açıklamaktan kaçınmamıştı. Davutoğlu, “Ermeniler de aynı Rumların Aralık ayındaki AB zirveleri öncesinde yaptığı gibi, 24 Nisan öncelerinde olumlu adımların önünü kapatacak hamleler yapıyor” sözleri ile böyle bir tasarı ile karşılaşma kaygısı içinde olduklarının işaretini vermişti.





