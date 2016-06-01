Soykırım tasarısında fire beklenmiyor



Alman Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da yapılacak Ermeni soykırımı karar tasarısı oylamasında hükümeti oluşturan partilerin önemli fire vermesi beklenmiyor.

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Yeşiller'in ortak karar taslağı, “1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması” başlığını taşıyor ve 1915 olayları taslakta ilk kez soykırım olarak nitelendiriliyor.

Hristiyan Birlik partileri ve SPD milletvekillerinin büyük çoğunlukla taslağa evet oyu verecekleri tahmin ediliyor.

Sosyal Demokrat Parti meclis grubu idari amiri Christine Lambrecht, SPD'li milletvekillerinden tasarı aleyhine oy beklemediklerini belirtti.

Hristiyan Birlik'te prova oylama sonucu

Hristiyan Birlik partileri meclis grubu başkanvekili Franz Josef Jung, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un geçen yıl 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada soykırım kelimesini kullandığına dikkat çekerek, Federal Meclis kararının da tarihi olayları net bir şekilde adlandıracağını kaydetti. Jung, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan meclis grubunda salı günü prova oylama yapıldığını, oylamada bir karşı oy, iki çekimser oy kullanıldığını belirtti.

Hükümet sözcü vekili Christiane Wirtz ise prova oylamada CDU ve CSU milletvekillerinin büyük çoğunluğunun evet oyu kullandığını belirterek, toplamda bir hayır ve beş çekimser oy kullanıldığını açıkladı.

Merkel, Steinmeier ve Gabriel oylamada olmayacak

Wirtz, Başbakan Merkel'in tasarıyı desteklediğini ve meclis grubunda yapılan prova oylamada taslak lehinde oy kullandığını belirterek, ancak Merkel'in şu anki görünüşe göre randevuları nedeniyle perşembe günkü oylamaya katılamayacağını söyledi.

Meclis'teki oylamaya Başbakan Angela Merkel'in (CDU) yanı sıra Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel (SPD) ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in (SPD) de katılmayacağı tahmin ediliyor.

Alman Haber Ajansı (dpa), taslağa başından beri destek veren SPD Genel Başkanı Gabriel'in perşembe günü Alman İnşaat Endüstrisi'nin bir etkinliğine davetli olduğunu bildirdi. Ermeni soykırımı taslağıyla ilgili endişelerini dile getiren Dışişleri Bakanı Steinmeier de perşembe günü Latin Amerika gezisine çıkıyor.