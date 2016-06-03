Soykırım tasarısı için neden çekimser oy kullandı?

Federal Alman Meclisi’nde, 1915 Ermeni tehcirini soykırım olarak tanımlayan karar

tasarısı oylanırken çekimser kalan Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) Oliver Wittke,

DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Meclis kararının geleceğe değil geçmişe odaklandığını, günümüz

sorunlarının

aşılmasına katkı sağlamayacağını söyleyen Wittke, kendisi gibi düşünen birçok

milletvekili arkadaşının oylamaya katılmadığını söyledi. Wittke, “Bu denli önemli bir

konuda 630 milletvekilinden sadece benim tahminime göre 400 milletvekilinin katılması

yani üçte birinin katılmaması dikkat çekici” diye konuştu.

Türkiye kökenli çok sayıda kişinin yaşadığı Gelsenkirchen kentinden seçilen

CDU’lu

Oliver Wittke’ye yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

DW Türkçe: Oylamada karar lehine oyunuzu kullanmadınız, çekimser kalmayı

tercih ettiniz. Nedenini açıklar mısınız?

Wittke: Soru her daim şu: Siyasi hedefiniz ne? Benim için önemli olan Türkiye’de dini

özgürlüklerin olması, yeni kiliselerin inşasının mümkün olması ve dini azınlıkların

korunmasıdır. Bu karar bu konularda ilerleme sağlamamıza katkı sağlamayacaktır.

Karar geçmişe doğrultulmuş, geleceğe bakmayan bir nitelik taşıyor. Ben geleceğe

odaklanan siyasetten yanayım ve bu nedenle meclisteki karar için evet oyu

kullanamadım.

DW Türkçe: Federal Hükümet kısa bir süre öncesine kadar konunun tarihçilerin

alanına girdiğini söylüyordu. Ancak konu tekrar gündeme geldi ve karar kabul

edildi. Bu sürece hangi gelişmelerin kaynaklık ettiğini düşünüyorsunuz?

Wittke: Gerçek şu ki konuyu gündeme, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve

Sosyal Demokratlar değil, muhalefetteki Yeşiller taşıdı. Ancak koalisyon hükümetinde

de oldukça etkili bazı kişiler, ‘Artık bu konuyu halledelim, rahatlayalım’ dedi. Ben

bunun yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü sadece geriye bakamayız, geleceğe

bakmalıyız. Türkiye’nin geleceğini Türkiye’yi karşımıza alarak değil ancak Türkiye ile

şekillendirebiliriz. Havaya kaldırılmış bir işaret parmağı yanlış bir nasihat biçimi.

DW Türkçe: Başbakan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ve

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oylamada yoktu. Bu ne anlama geliyor?

Merkel karardan ötürü rahatsız mı sizce?

Wittke: Hayır rahatsızlık duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü Merkel,

Hristiyan Birlik

partileri grup toplantısına katıldı ve oylamada tasarı lehine elini kaldırarak net bir

şekilde pozisyonunu ortaya koydu. Ancak gayet tabii ki ne başbakan, ne başbakan

yardımcısı ne de dışişleri bakanının oylamaya katılması dikkat çekici.

DW Türkçe: Çekimser kalmanızdan ötürü tepki aldınız mı? Eleştiren

oldu mu?

Wittke: Gayet tabii ki aynı yolu gitmemek açıklama gerektiren bir tutum. Ancak

birçok arkadaşım bunu anlayışla karşıladı ve benim gibi düşünüp oylamaya hiç

katılmayanları da biliyorum. Oylamada lehte oy vermemek mi, yoksa hiç katılmamak

mı, bu herkesin kendi kararıdır. Ancak Federal Meclis’te bu denli önemli bir konuda

630 milletvekilinden sadece benim tahminime göre 400 milletvekilinin katılması yani

üçte birinin katılmaması dikkat çekici.

DW Türkçe: Meclis kararı Türkiye ile ilişkileri zedeleyecek mi sizce?

Wittke: Zedelemeyeceğini ümit ediyorum. Türkiye gayet tabii ki tepki gösterecektir.

Ve sadece resmi Türkiye, Türk Hükümeti değil. Aynı zamanda Almanya’daki Türk

toplumunun büyük bir bölümünde karar reddediliyor. Ama çok büyük bir hızla

normalleşmeye dönmemizi ümit ediyorum. Çünkü şu açık: Bizim Türkiye ile şu anda

sahip olduğumuzdan çok daha yoğun ve yakın ilişkilere ihtiyacımız var. Türkiye ve

Almanya, Türkiye ve AB sadece ekonomik açıdan değil siyaseten de çok çok önemli

ortaklar. Bu nedenle kararın bizim, birbirimizden uzaklaşmamıza yol açmamasını umut

ediyorum. Gelecekteki zorlukların üstesinden birlikte gelmeliyiz.

