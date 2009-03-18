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Dünya

Soykırım tasarısı ABD'de yine gündemde

ABD Kongresi'ndeki Ermeni lobisi, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını talep eden tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu.

18 Mart 2009 02:00

ABD Kongresi'ndeki Ermeni lobisi, 1915 olaylarının ABD tarafından "soykırım" olarak tanınmasını talep eden tasarıyı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Bu konudaki açıklama, Temsilciler Meclisi'ndeki Ermeni lobisinin en önemli isimlerinden California eyaletinin Demokrat Milletvekili Adam Schiff'in bürosunca yapıldı.

Açıklamada, tasarının, Ermeni lobisinin en kıdemli isimleri olan Schiff, Demokrat milletvekili Frank Pallone ve Cumhuriyetçi milletvekilleri George Radanovich ve Mark Kirk tarafından hazırlandığı bildirildi.

Tasarının şimdiye kadar iki partiden toplam 77 milletvekilinin imzalarıyla desteklediği belirtildi.

Açıklamada, "tarihi gerçekler, sarih ve iyi belgelenmiş olup müzakereye açık değildir" ifadesi kullanılarak, 1915 olaylarının "20'nci yüzyılın ilk soykırımı olduğu" ileri sürüldü.

Tasarı, ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Amerikan devletine, "1915 olaylarını soykırım olarak tanıması" çağrısında bulunuyor.

Tasarının kabulü için, önce Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin gündemine alınması, orada benimsenmesi, ardından Temsilciler Meclisi genel kurulunun gündemine alınması ve orada da kabul edilmesi gerekiyor.

Ancak tasarı, kabul edilse bile bağlayıcı olmayIp, tavsiye niteliğini taşıyor. Dolayısıyla tasarının kabulü durumunda bile Başkan Obama'nın ve Amerikan devletinin, bu tavsiyeye uyması gerekmiyor.

Konuya ilişkin bir önceki tasarı, 2007'de gündeme gelmişti.

Tasarı, ekim 2007'de Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde az bir oy farkıyla kabul edilmiş, ancak ardından o zamanki Başkan George W. Bush yönetiminin çabaları sonucu, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu gündemine alınmamış ve orada oylanmamıştı. Geçen kasım ayında yapılan seçimlerde Kongre yenilendiği için de, o tasarı geçerliliğini kaybetmişti.

Yeni tasarı, o tasarının yerine hazırlanarak Temsilciler Meclisi'ne sunulmuş bulunuyor.
Yeni tasarıyı hazırlayıp sunan dört milletvekili, geçen hafta Başkan Obama'ya ortak bir mektup yazarak, geçen yılki seçim döneminde Obama'nin konuya ilişkin verdiği "tanIma sözünü" tutmasını istemişti.

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