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Dünya
Deutsche Welle

'Soykırım' tartışmasında son söz Adalet Divanı'nda

Uluslararası Adalet Divanı, Hırvatistan'ın Sırbistan'a yönelik soykırım suçlamasıyla ilgili kararını bugün açıklıyor.

03 Şubat 2015 10:56


Hırvatistan hükümetinin 1999 yılında Adalet Divanı'na yaptığı başvuruda, Sırbistan'ın 1991 – 1995 yılları arasında soykırım suçu işlediği ileri sürülüyor.

Sözkonusu süre içinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce Hırvatın "etnik temizlik operasyonu" çerçevesinde topraklarından sürüldüğü belirtiliyor. Hırvatistan, Belgrad'ın tazminat ödemesini talep ediyor.

Sırbistan da 2010 yılında Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuş, Hırvatistan'ın 1990'lı yıllarda 200 binden fazla Sırbı sürgüne tabi tuttuğunu ileri sürmüştü.

Yüksek Mahkeme'nin bugün her iki başvuru hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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