'Soykırım' pişmanlığı Fransa'yı karıştırdı

Fransız Parlamentosu'nun 2001 yılında çıkardığı, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan kanun, sekiz yıl sonra tartışmaya açıldı.





Söz konusu kanunun en ateşli savunucularından birisi olan eski kültür bakanı Sosyalist Jack Lang'ın pişmanlık ifade eden açıklamaları ortalığı karıştırdı. Lang'ın geçtiğimiz yıl tarihçiler önünde yaptığı bir konuşmada, "Meclisin çıkardığı, tırnak içinde ilk Ermeni soykırımı kanununa onay verdim. Tırnak içine alabiliriz çünkü bununla ilgili de tarihçiler işlerini yapmalılar. Evet oyu verdim çünkü ahlaki ve tarihi bir tamir eylemi olduğunu düşünüyordum. Şimdi aynı şekilde davranır mıydım bilmiyorum." dediği ortaya çıktı.



Milletvekillerinin bir ülkeye ya da bir tarihe bağlı olduklarından dolayı değil, oy almak için kanuna destek verdiklerini ifade eden Fransız siyasetçi, Tarih için Özgürlük Hareketi üyesi olan tarihçiler önünde yaptığı konuşmada, "O zaman Milli Meclis'te Dışişleri Komisyonu başkanıydım. Bu yüzden iki defa suçluyum, çünkü hem başkan hem de milletvekiliydim." diyor. Filme alınmış konuşmasında, "Ermeni soykırımı"nı inkar edenleri cezalandırmayı öngören, 2006'da Milli Meclis'te kabul edilen kanun teklifini sert bir dille eleştiren Lang, kendi partisinin verdiği söz konusu kanun teklifini "korkunç" olarak nitelendiriyor. Lang'ın, konuşmasında 1915 olayları için soykırım yerine katliam ifadesini kullanması dikkat çekiyor.



Fakat, bu konuşmasının internet sitelerinde yayınlanmasının ardından Ermeni diasporasının yoğun baskısına maruz kalan Fransız siyasetçi, kendisiyle yeniden çelişerek geri adım attı. Lang, Nouvel Observateur dergisinin internet sitesine gönderdiği mektupta, söz konusu konuşmasının "tarihçiler arasında bilimsel bir tartışma" olduğunu belirterek, "Ermeni halkının maruz kaldığı soykırımın bütün dünyada ve özellikle de Türkiye'de tanınması için" mücadele edeceğini bildirdi.