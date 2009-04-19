‘Soykırım olmasaydı 32 milyon Yahudi olacaktı’

Yahudi Demografi ve İstatistik Bölümü Başkanı, soykırım yapılmasaydı dünyada 13 milyon yerine 32 milyon Yahudi olacağını öne sürdü.



Kudüs'teki İbrani üniversitesinin Yahudi Demografi ve İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Sergio Della Pergola, Naziler dönemindeki Yahudi soykırımı yapılmamış olsaydı bugün dünyada 13 milyon olan Yahudi nüfusunun 32 milyon kişiye ulaşacağı tahmininde bulundu.



Haaretz gazetesinin haberine göre, pek yakında bir dergide yayımlanması beklenen yazısında Prof. Pergola, soykırımın, özellikle Doğu Avrupa'daki Yahudilere "ölümcül" bir darbe vurduğunu, çünkü buradakilerin çoğunlukla çocuk ve gençlerden oluştuğunu belirtti. Bunun, uzun süreli bir demografik hasara neden olduğunu ifade eden Prof. Pergola, "Nicel sonuçları düşündüğümüzün de ötesinde" diye yazdı. Prof. Pergola, "Bu bir jenerasyonun yok edilmesiydi. Ama yok edilen sadece bir jenerasyon değil, onların çocuklarının çocukları da oldu" ifadesini kullandı.



'İsrail devleti ortaya çıkabilir miydi?'



Pergola'ya göre, İsrail dışındaki Yahudiler arasındaki doğum oranı düşük seyrederken, Doğu Avrupa'daki genç Yahudi nüfusu büyük bir potansiyele sahip bulunuyor. Prof. Pergola, "Doğu Avrupa'dan bir 10 milyon daha Yahudi olsaydı ne olacaktı" diye sorarken, "Bu bilim kurgu türünden soruları gündeme getiriyor. İsrail Devleti ortaya çıkabilir miydi gibi?..." dedi.



Prof. Pergola, soykırımın bir diğer demografik sonucunun, dünyada Yahudilerin nispi sayısını azaltması olduğuna dikkati çekiyor. Şimdiki durumda, dünyada Yahudi nüfusunun oranının giderek gerilediğine işaret eden Pergola'ya göre, soykırımdan önce bu oran her bin kişide 8 iken, bugün her bin kişide 2'ye gerilemiş durumda.



Prof. Pergola, çeşitli tahminlere göre soykırımda ölen Yahudilerin sayısının 5.6 milyon ile 5.9 milyon arasında değiştiğini ifade ederek, "Rakamları kesinleştirmekle ilgili güçlük, biraz da 'kimler Yahudi'dir' sorusundan kaynaklanıyor" diyor ve öldürülenlerden bazılarının soykırımdan önce Hristiyanlığa geçtiğini, kiminin de yarı Yahudi olduğuna işaret ediyor.



