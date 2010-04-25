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'Soykırım' kurbanlarının yakınlarına tazminat!

“Ermeni soykırımı” kurbanlarının yakınlarına sigorta şirketlerince tazminat ödemeleri sürdürülüyor.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - “Ermeni soykırımı” kurbanlarının yakınlarına sigorta şirketlerince tazminat ödemeleri sürdürülüyor.

Axa “soykırım” kurbanlarının yakınlarına 11.5 milyon dolar ödeyecek.

Fransız sigorta şirketi AXA, hesapları Ardshininvestbank CJSB’de (ASBH) bulunan 996 mevduat sahibine toplam 11.5 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

ASBH yetkilileri, tazminat ödemelerinin Şubat ayında başladığını, bu çerçevede şimdiye kadar 56 mevduat sahibine toplam 248 bin 109 doların ödendiğini belirttiler.
News.am’a göre, AXA’nın şimdiye kadar çek yoluyla 56 kişiye yaptığı ödemeler, 500 ile 24 bin dolar arasında değişiyor. Ödeme yapılan kişilerin isimleri gizli tutuluyor.
Bu arada, hesapları Ardshininvestbank’ta bulunan 996 mevduat sahibine toplam 11.5 milyon dolarlık tazminat ödenecek.

11.5 milyon dolarlık tazminatın yanı sıra hukuki süreci yürüten avukatlar için de toplam 6 milyon dolar ödenecek.


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