Soykırım kurbanları anıldı



İsrail'de bugün Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında öldürülen Yahudiler anıldı. Ülke genelinde iki dakika boyunca sirenler çalarken İsrailliler de evlerinde ve işyerlerinde kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Resmi anma töreni Kudüs'teki soykırım anıtı ve müzesi Yad Vaşem'de İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılımıyla düzenlendi.

Netanyahu, Yahudi Soykırımı nedeniyle dün yaptığı açıklamada Hamas ve İran'ı İsrail'i yok etmek istemek ve yeni bir soykırım için çaba göstermekle suçladı. Netanyahu, Nazilerin antisemitizminin uzun zaman ciddiye alınmadığını belirterek bugün de İran tehlikesinin önemsiz gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Polonya'da Nazilerin eski toplama kampı Auschwitz'de de binlerce kişinin katılımıyla bir anma yürüyüşü düzenlendi.

Auschwitz'ten özellikle Macar Yahudilerinin yok edildiği imha kampı Birkenau'ya kadar devam eden yürüyüşe Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader de katıldı. Auschwitz ve Birkenau'da en az 375 bin Yahudi'nin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas da Yahudilerin öldürülmesiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Nazi dönemini yakın tarihin en ağır suçlarının işlendiği yıllar olarak niteleyen Abbas'ın açıklamaları, Yad Vaşem yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. "Holokostun inkarının Arap dünyasında ve Filistinliler arasında yaygın olduğunu" söyleyen Yad Vaşem sözcüsü, bunun bir politika değişikliğinin sinyali olabileceğini ifade etti.