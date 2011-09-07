T24 - Fransa'daki Ermeni lobisi, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, “Soykırım kelimesi beni rahatsız ediyor” diyen ünlü şarkıcı Charles Aznavour'a tepki gösteriyor



Bazı Ermenilerin, Fransa'daki derneklerinin internet sitelerine mesajlar göndererek, ünlü şarkıcıyı eleştirdiği, bazılarının da Aznavour'a destek verdiği görüldü.



Aznavour, “France 2” televizyon kanalında “Vivement Dimanche” isimli programda, “Soykırım kelimesi beni rahatsız ediyor, Türk-Ermeni sınırının açılması ve Türklerin diyalog istemesi için başka bir kelime bulmak gerekir” ifadesini kullanmıştı.



Ünlü şarkıcı, “Türkiye'yi ziyaret etmenin rüyasını görüyorum. Çünkü Türkler söylendiğinden çok farklı, iyi insanlar. Orada hava güzel, yemekler güzel” diye konuşmuştu.



Ünlü şarkıcıya tepki gösteren Ermeniler, Aznavour'u, “inkarcılıkla” ve “davalarına ihanetle” suçladı.



Aznavour, televizyon programında izleyicilere dönüp, “Burada Türk var mı, hesap soralım” diyen sunucuya da tepki göstermiş, “Türkler iyi insanlardır. Eğer buradaysalar onlar da hoş gelmişlerdir” diyerek rahatsızlığını dile getirmişti.





