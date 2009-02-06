Soykırım iddiasına yeni taslak

Türkiye'den 24 Nisan atağı

Aşırı zamansız gelişme olur

Tasarı geçerse yeni bir dönem başlar

Tasarıya destek veren dört kongre üyesinin ikisi Demokrat Parti'ye, ikisi de Cumhuriyetçi Parti'ye mensup bulunuyor. Ermeni tasarısının taslağını hazırlayan kongre üyeleri, Demokrat Parti New Jersey Milletvekili Frank Pallone, Demokrat Parti California Milletvekili Adam Schiff, Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili George Radanovich ve Cumhuriyetçi Parti Illinois Milletvekili Mark Kirk oldu.ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Ermeni Dostluk Grubu'nun eş başkanı olan Kirk, tasarının bir an önce kongreye getirilmesinden yana olduğunu söylemişti.Washington'da temaslarda bulunan Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi, AKP Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Ermeni tasarısının Kongre'ye sunulması durumunda ne olacağına ilişkin, Washington'da farklı görüşler bulunduğunu belirtti. Kınıklıoğlu, bazılarının, "getirilirse geçer" yaklaşımında olmasına karşılık, bazılarının da "kolay değil" dediğini kaydetti.Bu yıl durumun, 2007'de gündeme getirilen 106 sayılı Ermeni tasarısından daha farklı olduğuna dikkati çeken Kınıklıoğlu, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma, futbol diplomasisi göz ardı edilmemeli. Böyle bir şey, sadece Türkiye açısından değil, son birkaç ayda Türkiye-Ermenistan arasında gerçekleşen tarihi gelişmeler açısından da aşırı zamansız bir gelişme olur" diye konuştu.Washington'da Rumi Forum adlı kuruluşun düzenlediği bir toplantıda konuşan TBMM heyetinden Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel, Ermeni lobisinin, tasarıyı yakında getirmeyi planladığını söylerken, Kınıklıoğlu, Türkiye'nin de "tasarının geçmemesi için elinden ne geliyorsa yapacağını" kaydetti.TBMM heyetinde yer alan MHP İstanbul Milletvekili Mithat Melen de, Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi (CSIS) tarafından düzenlenen bir oturumda, Ermeni tasarısına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, futbol diplomasisinin başarılı bir hareket olduğunu ve tasarının getirilmesinin, bu girişimi öldüreceğini söyledi. Melen, "Tasarı getirilir ve Kongre'de kabul edilirse ne olur?" yönündeki soruya karşılık ise, "O zaman yeni bir dönem başlar" yanıtını verdi.Melen, bu durumun, göreve yeni başlayan Amerikan yönetimiyle "ilk önemli çatlak" anlamına geleceğini belirtti ve "Bence böyle davranmak aptallık olur" dedi. Mithat Melen, böyle bir girişimin, Amerikan karşıtlığını artıracağını da savundu.Kınıklıoğlu, Yüksel ve Melen'den oluşan TBMM heyeti, Washington'da, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Kongre üyeleriyle temaslarda bulunuyor ve düşünce kuruluşlarında toplantılara katılıyor. Heyetin, temaslarını tamamladıktan sonra hafta sonunda Türkiye'ye hareket etmesi öngörülüyor.