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Dünya
Deutsche Welle

Soykırım Erivan'da anılıyor

Soykırımın 100'üncü yıldönümü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da anılıyor. Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu liderler de tören için Erivan'a geldi.

24 Nisan 2015 15:46


Erivan'daki anma törenleri bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Soykırım Anıtı'na kurbanlar anısına çelenk bıraktı.

Sarkisyan, "Unutmadık, 100 yıl geçmiş olsa da hatırlamaya devam ediyoruz" dedi. Sarkisyan, uluslararası topluma Ermeni halkıyla gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür etti.

Putin ve Hollande ne dedi?

Kurbanlar önünde saygıyla eğildiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı François Holland, "Halkınızın yaşamak zorunda kaldığı trajediyi asla unutmayacağız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kitle katliamlarının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

1915 yılında öldürülen Ermenilerin anısına Berlin Katedrali'nde düzenlenen ayine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak nitelemiş ve bunda Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama ise 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada soykırım kelimesine yer vermemiş, bunun yerine "Büyük Felaket" anlamına gelen Meds Yeghern kavramını kullanmıştı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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