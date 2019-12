1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD eyaletleri:



Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Güney Carolina

Hawaii

Idaho

Illinois

Kansas

Kentucky

Kuzey Dakota

Kuzey Carolina

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

Utah

Washington

Vermont

Virginia

Wisconsin