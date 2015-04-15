

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “AP hangi kararı alırsa alsın bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar” dedi. Kazakistan'a resmi ziyareti öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim cumhurbaşkanı olarak savunma derdim yok. Soykırım diye bir leke üzerimizde yok. Ermenistan başta olmak üzere parlamentosunun kapısını onlara açanlara sesleniyorum. Şu anda benim ülkemde vatandaş veya vatandaş olmayan olmak üzere yüz bin Ermeni var. Acaba onların ülkesinde kaç tane Ermeni var?” diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 24 Nisan öncesi 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni Soykırımı'nın 100. Yıldönümü" başlıklı karar tasarısı bugün akşam saatlerinde oylamaya sunulacak.

Öte yandan Almanya'da da 1915 tartışması sürüyor. Alman Ermeniler Merkez Konseyi, Federal Hükümet'in yaşananlar için 'soykırım' tabirini kullanmamasını eleştirerek, Sosyal Demokrat Parti'ye 'soykırımın tanınmadığı' eleştirisinde bulundu. Yeşiller ve Sol Parti de hükümete benzer eleştiriler yöneltti.