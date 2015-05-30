'Soykırım' demeyen Belçikalı vekil, partisinden ihraç edildi

Belçika’daki ilk türbanlı milletvekili olan Türk kökenli Mahinur Özdemir, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamadığı için, partisi Hümanist Demokrak Merkez'den ihraç edildi.

İhraç kararı, Brüksel Bölge Parlamentosu milletvekili Özdemir’in, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayan Hümanist Demokrat Merkez parti yönetiminin kendisinden de aynı tutumu benimsemesi ve “soykırımı” tanıdığını beyan etmesi yönündeki talebini geri çevirmesi üzerine geldi.

Özdemir, bir kanalın Türk kökenli parlamenterlerin 1915 olayları konusundaki tavırlarını belirlemek üzere yaptığı haberde kameralardan kaçmış, bunun üzerine de CDH Başkanı Benoit Lutgen, "CDH içinde bir inkârcı varsa anında kapı dışarı edilir” açıklamasını yapmıştı.

'Bir soykırımın tanınması muğlak bir tutumu kaldırmaz ve tam bir açıklık gerektirir'

CDH’den yapılan açıklamada partinin deontoloji komitesinin Özdemir’den 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımasını istediği ancak bu talebin “CDH tarafından savunulan değerlere karşı olarak” reddedildiği belirtilerek, “Bir soykırımın tanınması muğlak bir tutumu kaldırmaz ve tam bir açıklık gerektirir” denildi.

CDH, ihraç ettiği Özdemir’den bölgesel parlamento üyesi ve belediye meclisi danışmanı görevlerini de iade etmesini istedi. CDH’nin parlamenter seçilenlere ve adaylara imzalattığı deontoloji kodu, “ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde tanınan tüm soykırımların tanınmasını” şart koşuyor. İlgili belge son olarak 10 Nisan 2014 tarihinde Özdemir tarafından da imzalandı.

1982 doğumlu Özdemir, 2009’da yapılan bölgesel seçimlerin en önemli sürprizlerinden birini yaparak partisi CDH tarafından 21’inci sırada aday gösterilmesine rağmen aldığı tercihli oylar sayesinde Brüksel Bölge Parlamentosu'na girmeyi başarmıştı. Özdemir geçen yıl yapılan seçimlerde tekrar seçilmişti.