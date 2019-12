Soykırım demedi, Büyük Felaket dedi

'Obama soykırıma inanıyor'

‘Gerçekler tam, samimi ve adil olarak ortaya çıkarılmalı’

Ankara ile Erivan’a çağrı

Bush ve Clinton mesajlarında ne demişti?

ABD'deki Ermeniler kızgın

Obama, binlerce Ermeni'nin hayatını kaybettiği 1915 olaylarının yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' ifadesi kullanmadı. Ancak Ermenilerin soykırım yerine kullandıkları 'Meds Yeghern' sözcüklerini iki kez kullanarak, geçmiş ABD Başkanlarından daha sert mesaj vermiş oldu. Ankara'nın 22 Nisan akşamı yaptığı 'yumuşatma' çabalarının da çok etkili olmadığı ortaya çıktı.ABD Başkanı, 1915 olaylarının 94. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' anlamına gelen 'genocide' ifadesini kullanmadı. Ancak, Ermenilerin 1915 olayları için Ermenice kullandıkları 'Büyük Felaket' anlamındaki 'Meds Yeghern' kelimelerini kullandı. Böylece her iki ülkenin de beklentilerini karşılamaya çalıştı. Açıklamasında iki ülkenin amacının ilişkilerini ileri götürmek olması gerektiğine dikkat çeken Obama, 6 Nisan'da TBMM'de yaptığı konuşma ekseninden uzaklaşmadı. Obama açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili daha önce belirttiği kişisel görüşünün de değişmediğini vurguladı.Obama, 1915 Ermeni olayları anma gününde yayımladığı açıklamada, "94 yıl önce, 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri başladı. Her yıl, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1.5 milyon Ermeni'nin katledilmesi veya ölüme yürümesini anıyoruz" dedi.ABD Başkanı, "Ermeni halkı bizim kalplerimizde yaşadığı gibi, 'büyük felaket' de, bizim anılarımızda yaşamalı" diye konuştu."Tarihin, çözülmedikçe ağır bir yük olabileceğini" ifade eden Obama, açıklamasında, "1915'in korkunç olaylarının insanoğlunun kendi türüne insani olmayan tutumunun karanlık olasılığını hatırlattığını ve geçmişi gözden geçirmenin uzlaşma yönünde kuvvetli bir vaadi de içinde barındırdığını" bildirdi.Obama, Türkiye'deki konuşmasında da söylediği gibi, 1915 olaylarına ilişkin görüşlerini tutarlı bir biçimde ifade ettiğini ve bu tarihe ilişkin görüşünün değişmediğini açıklamasında bir kez daha tekrarladı. ABD Başkanı, kendi ilgisinin, "gerçeklerin tam, samimi ve adil" olarak ortaya çıkarılmasında olduğunu kaydetti.Ermeni ve Türk halkları açısından bu yönde ilerlemek için en iyi yolun şimdi, ileriye gidebilme çabalarının bir parçası olarak, geçmişin gerçeklerine yanıt vermek olduğunu da dile getiren ABD Başkanı "Türk ve Ermeni halklarının, bu acılı tarih üzerinde dürüst, açık ve yapıcı bir biçimde çalışılması çabalarını kuvvetle destekliyorum. Ermeniler ve Türkler arasında ve Türkiye içinde cesur ve önemli diyaloglar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan'ın ikili ilişkilerini normalleştirme çabalarını kuvvetle destekliyorum" dedi.Obama, İsviçre'nin gözetimi altında iki hükümetin, bir çerçeve ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yol haritasında anlaştıklarını belirterek, "Bu ilerlemeyi takdir ediyorum ve iki hükümete de sözlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.ABD Başkanı, "Ermenistan ve Türkiye birlikte barışçı, üretken ve refah içinde bir ilişki kurabilir. Ve birlikte, Ermeni ve Türk halkları, kendi ortak tarihlerini kabul edip, ortak insanlıklarını kabul ettikleri zaman daha güçlü olacaklardır. Hiçbir şey, 'büyük felaket' ile kaybedilenleri geri getiremez" dedi.Ermeniler'in son 94 yılda dinamizm, dayanıklılık ve yetenekleri sayesinde, kendilerini yok etmeye çalışanlara karşı direndiklerini belirten Obama, ABD'nin de, 1915'ten sonra bu ülkeye göç eden Ermeni asıllı Amerikalılar'ın topluma yaptığı katkılarla zenginleştiğini kaydetti.ABD Başkanı, "Bugün, dostluk, dayanışma ve derin saygı duygularıyla her yerdeki Ermeniler'in yanında duruyorum" ifadesiyle açıklamasını tamamladı.