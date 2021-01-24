Soygundan sonra Koronavirüs'e yakalanan hırsız polis gözaltına almadan yaşamını yitirdi

Başakşehir ve Beykoz'da üç ayrı evi soyan hırsızlardan İsmail Ç.'nin (25), Koronavirüs nedeniyle soygundan birkaç gün sonra yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Diğer 3 şüpheli ise yakalandı.

17 Temmuz 2020 tarihinde Başakşehir ve Beykoz'da üç ayrı evin soyulması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, ilk önce şüphelilerin eşgalini sonrasında kimliklerini tespit etti. 18 Ocak’ta ikamet ettikleri adreste yakalanan Kemal K.(24)'nın 47, Emre D.(22)'nin 8, Ahmet M.(22)'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden İsmail Ç.'nin ise polis ekiplerinin onu yakalamak için çalışma başlattığı sırada Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.