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Soyer ve Batur, Ankara'ya gidiyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında ismi öne çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, bugün bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne gidecek

18 Ocak 2019 15:39

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında ismi öne çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, bugün bir kez daha CHP Genel Merkezi\'ne gidecek. Batur\'un, bugün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, adaylık için yeniden başvuru yapmasının ardından, CHP\'de dengeler değişti. CHP Genel Merkezi, İzmir\'de adayını netleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dün akşam saatlerinde Ankara\'dan İzmir\'e dönen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur\'un, bugün yeniden Genel Merkeze gidecekleri bildirildi. Tunç Soyer\'in öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan Ankara\'ya hareket edeceği belirtildi.
Bu arada, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur\'un da bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

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