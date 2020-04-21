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Soyer: Su faturalarını gücü olan ödesin, gücü olmayanın borcunu erteliyoruz

Soyer şu ana kadar 56 bin haneye yardımda bulunulduğunu açıkladı

21 Nisan 2020 14:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, su faturalarını mecburen gönderdiklerini belirterek, "Gücü olan ödesin, gücü olmayanın borcunu erteliyoruz” dedi. Soyer ayrıca hastalık bulaşmamış olan sağlıkçıların konaklaması için Kaynaklar’da karantina oteli tahsis edileceğini açıkladı.

"İZSU faturalarının tamamen alınmaması diye bir şey yok"

Su faturalarını yasal olarak göndermek zorunda olduklarını anlatan Başkan Tunç Soyer, "İZSU faturalarının tamamen alınmaması diye bir şey yok. Yasal olarak bu bir mecburiyet. Aksi takdirde belediyenin kamu zararı yaratması gibi bir durum söz konusu olabilir. Borcu nedeniyle su kesilmesi gerekirken kesmiyoruz.  Özetle bu faturalar gönderilmeye devam ediliyor ama hiç kimseye ödeme konusunda zorlayıcı bir tasarrufta bulunmuyoruz. Gücü olan ödesin, sıkıntı yaşayan, ödeyemez durumda olan vatandaşlarımızın da borçlarını da erteliyoruz” diye konuştu.

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