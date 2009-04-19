Soyer: Sonuçlar bizi yolumuzda yürümekten alıkoyamaz

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer, "Halkımız bize muhalefet görevi vermiştir" diyerek, seçim sonuçlarının kendilerini yollarında yürümekten alıkoyamayacağını söyledi.



KKTC'deki kesinleşmeyen seçim sonuçlarını partisinin Lefkoşa'daki genel merkezinde değerlendiren Soyer, UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nu arayarak, kutladığını kaydetti.



UBP'yi kutlayan Soyer, CTP'nin başarılar karşısında şımarmadığı gibi, başarısızlıklar karşısında yıkılmayacağını belirtti.



Soyer, partisinin, "Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun çözümünde eşit taraf olmasını, Kıbrıs Türk halkının, AB'de Kıbrıslı Rumlar kadar hak sahibi olarak yer almasını" savunduklarını, Türkiye'nin AB sürecinde gelişmeler olması için her koşulda mücadele etmesini bilen bir siyasi parti olduklarını vurguladı.



"Bu seçim sonuçları bizi yolumuzda yürümekten alıkoymayacaktır. Halkımız bize muhalefet görevi vermiştir" diyen Soyer, muhalefet olarak Kıbrıs sorununda çözüme doğru atılacak her adımı sonuna kadar destekleyeceğini belirtti. CTP'nin yürüyüşünü sürdüreceğini vurgulayan Soyer, Kıbrıs Türk halkının AB konusunda uğradığı hayal kırıklığının bu seçim sonuçlarının nedenlerinin başında geldiğini ifade etti.



Soyer, partisinin daha etkili olması için çalışacaklarını söyleyerek, UBP'nin ise seçim vaatlerini yerine getirmesinin gerekliliğini vurguladı.



Konuşmasında diğer siyasi parti liderlerine de teşekkür eden Soyer, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının geleceğe doğru gelişmesidir. Onun için yolda bir takım kesintiler olsa bile önemli olan dimdik ayakta durabilmektir" dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Soyer, seçim sonuçlarının nedenlerinin sorulması üzerine, gerekçe olarak, "AB ve çözüm konusunda beklentilerin yerine getirilmemesi ve bunun sorumlusu olarak CTP'nin gösterilmesini" gösterdi.



KKTC'nin dünyaya açılma konusunda yaşadığı kısıtlamaların ekonomik krizi göğüsleme konusundaki sıkıntıları da beraberinde getirdiğini ifade eden Soyer, "bunları parti içiminde değerlendireceğiz" dedi. Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü görüşme sürecine doğru atılacak, UBP'nin oluşturacağı, hükümetin atacağı bütün pozitif adımlara muhalefet partisi olarak karşı çıkmayacağız, teşvik edici olacağız. Çünkü esas olan, Kıbrıs sorununun çözülmesidir."



Bu arada, parti destekçilerinin de bulunduğu CTP genel merkezinde sessizlik dikkati çekiyor.

