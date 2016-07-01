Soyadını ‘burger’ yapana ömür boyu bedava hamburger

Avustralyalı fast food zinciri Mr. Burger, soyadını ‘Burger' olarak değiştiren müşterilerine ömür boyu bedava hamburger yeme şansı tanıyor. Firmadan yapılan açıklamada ise kampanyanın amacının Brexit kararının ardından insanların gününü güzelleştirmek olduğu belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Melbourne merkezli Mr. Burger fast food firması müşterileri için ilginç bir kampanyaya girişti. Firma soyadını ‘Burger' olarak değiştiren müşterilerine ömür boyu bedava hamburger vermek istiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen kişilerinse soyadı değişikliğine yönelik Avustralya hükümetince onaylanmış bir belgeyi 31 Temmuz'a kadar firmaya sunması gerekiyor.

Firmanın Pazarlama Müdürü, "Geçtiğimiz hafta hem Brexit, hem seçim hem de hava koşulları derken yoğun bir gündem vardı. Bunun insanların gününü güzelleştirmek için iyi bir yöntem olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı.

Bu arada soyadı değişikliğine gidenlere haftada 7 adet hamburger vereceğini belirten firma ayrıca isim değişikliği için 101.40 Avustralya doları vermeyi de kabul ediyor.