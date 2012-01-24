-Sow'un transferi doğrulandı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Ligue 1 ekiplerinden Lille'in başkanı Michel Seydoux, Moussa Sow'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı. Seydoux, sarı lacivertli ekibin, Sow için yaptığı öneriyi kabul ettiklerini söyledi ancak olası anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermedi. Transferin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Seydoux, sadece birkaç ayrıntı kaldığını, sağlık muayenesini de içeren bu sürecin ardından futbolcunun Fenerbahçe'de forma giyebileceğini kaydetti.