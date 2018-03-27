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Spor

Sow'un ofsayttan attığı golle 1.5 milyon Euro'luk kuponu yatan bahisçi mahkemeye başvurdu

Konu, mahkûmiyet mahkemesine taşındı

27 Mart 2018 19:58

Fransa'da 1.5 milyon Euro'luk kuponu Moussa Sow'un attığı golle yatan bahisçi, konuyu mahkemeye taşıdı.

Dünya futbolunu sarsan bahis kuponu mahkemelik oldu. Fransız bir bahisçi, 14 maça yaptığı tahminlerin 13'ünü doğru tutturdu. Geriye kalan tek maçın skoru, 90. dakikaya kadar istediği gibi gitti. Hakem maçı bitiren düdüğü çaldığı an 14. maçı da bilmiş olacak ve 1.5 milyon Euro kazanacaktı.

O maç Lille-Auxerre maçıydı. 90. dakikada sahneye, şu an Bursaspor'un formasını giyen Moussa Sow çıktı ve fileleri bulan vuruşuyla karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Milyon euro'luk kuponu yatan François isimli bahisçi büyük hayalkırıklığına uğradı. Yaşadığı hayal kırıklığı, televizyon görüntülerini izlediğinde ve ertesi gün gazeteleri eline aldığında daha da büyüdü çünkü bunlara göre gol ofsayttı.

Gervinho: "Pozisyon ofsayttı"

Skorer'in haberine göre; Senegalli forvetin pozisyonu için Le Parisien 'Açık ofsayt' diye yazarken, AFP 'Beklenmedik, haksız galibiyet' ifadelerine yer verdi. Pozisyonun içindeki isimlerden olan ve golün asistini yapan Sow'un takım arkadaşı Gervinho, maç sonrası yaptığı konuşmada itirafta bulunarak "Evet sanırım pozisyon ofsayttı, ancak önemli olan maçı kazanmamızdı" dedi.

Bahisçi François, öncelikle konuyla ilgili Lille yöneticilerine başvurdu ve konuyla ilgili şikayetini dile getirdi. Ancak sonuç almadı. Olayın üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra bir gün konuyu, spor hukukunda uzman olan bir avukat arkadaşına anlattı. Avukat, bu yaşananlarla ilgili dava açmasını önerdi ve bunun üzerine talihsiz bahisçi konuyu mahkemeye götürdü.

Dava yargıtaya kadar gitti

Kendisine ciddi bir meblağ kaybettiren ofsayt pozisyonunu görmeyen hakem Ruddy Buquet'ten şikayetçi olmayan François, 1.5 milyon Euro'yu Moussa Sow ve Lille Kulübü'nün tazmin etmesini istedi. Davayla ilgili olarak tahkim ve itiraz süreçleri de devreye girdi. Hatta konu son olarak 'Cour de cassation' (mahkûmiyet mahkemesi) denilen Fransız yargıtayına kadar taşındı.

Yargı sürecinin, futboldaki bahis olaylarına dair bir çok şeyin seyrini değiştirmeye emsal oluşturma ihtimali bulunmasından dolayı futbol kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Eski Fenerbahçeli Sow tartışmaya konu olan son dakika golünü, arkadaşlarıyla birlikte Timsah yürüyüşü yaparak kutlamıştı.

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