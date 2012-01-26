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Spor

Sow'un bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor İSTANBUL (A.A) 

26 Ocak 2012 19:39

-Sow'un bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ, bu gece İstanbul'a gelecek Senegalli futbolcu Moussa Sow ile anlaşma sağlanması halinde sözleşme imzalanmasının planlandığını borsaya bildirdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Transfer görüşmeleri devam etmekte olan Moussa Sow'un bugün Türkiye'ye gelmesi ve anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması planlanmaktadır'' denildi.

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