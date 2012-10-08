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Spor

Sow'dan örnek davranış

Kadıköy'de oynanan dev derbinin devre arasında çok ilginç bir olay yaşandı.

08 Ekim 2012 00:32

 

Fenerbahçeli Moussa Sow, maç sırasında çektiği şutun taraftara çarpması nedeniyle formasını topun çarptığı kişiye hediye etti.
 
Fenerbahçeli Moussa Sow, derbinin ilk yarısı sona erdiğinde soyunma odası yerine tribünlerin yolunu tuttu. Kadın ve çocuk taraftarların olduğu Fenerbahçe tribünlerinde birisini aradığı görülen Moussa Sow'un ilk başta ne yapmak istediği anlaşılamadı.
 
Formasını uzun arayışlar sonrası bir taraftara veren Sow'un, ilk yarıda çektiği bir şutun bu taraftara gelmesinden dolayı ondan özür dilemek için böyle bir hareket yaptığı öğrenildi.

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