Sow'dan örnek davranış

Fenerbahçeli Moussa Sow, maç sırasında çektiği şutun taraftara çarpması nedeniyle formasını topun çarptığı kişiye hediye etti.

Fenerbahçeli Moussa Sow, derbinin ilk yarısı sona erdiğinde soyunma odası yerine tribünlerin yolunu tuttu. Kadın ve çocuk taraftarların olduğu Fenerbahçe tribünlerinde birisini aradığı görülen Moussa Sow'un ilk başta ne yapmak istediği anlaşılamadı.

Formasını uzun arayışlar sonrası bir taraftara veren Sow'un, ilk yarıda çektiği bir şutun bu taraftara gelmesinden dolayı ondan özür dilemek için böyle bir hareket yaptığı öğrenildi.