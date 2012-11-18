Sow'dan 1 puanlık rövaşata

Eskişehirspor karşısında ilk yarının son dakikasında gelen penaltı golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, Sow'un attığı şık rövaşata golüyle İstanbul'a 1 puanla döndü.

14. dakikada Eskişehirspor atağında Dede'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe ceza sahası içindeki Necati, topu bekletmeden kaleye gönderdi. Kaleci Volkan'ın kontrol etmeye çalıştığı meşin yuvarlağı, Fenerbahçe defans oyuncuları uzaklaştırdı.

17. dakikada Kuyt'ın sağ kanattan Eskişehirspor ceza sahası içine yaptığı ortada hiçbir Fenerbahçeli oyuncu, topa vuramadı. Eskişehirsporlu defans oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı.

37. dakikada Tello'nun ara pasında topla buluşan Necati'nin şutunda Fenerbahçeli futbolcu Yobo, meşin yuvarlağı bloke etti.

39. dakikada Tello'nun Fenerbahçe ceza sahası içindeki Kamara'ya doğru attığı topu, Fenerbahçeli futbolcu Bekir araya girerek taca gönderdi.

41. dakikada Necati'nin yaklaşık 25 metreden attığı sert ve düzgün şutta kaleci Volkan, topu bir hamlede kontrol etti.

43. dakikada Tello, Alper'in Fenerbahçe ceza sahası içine yaptığı ortada topa kafasıyla vurdu. Tello'nun vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 4. dakikada Eskişehirspor, Alper'in Fenerbahçe ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Necati'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitti.

47. dakikada kaleci Boffin'in uzun pasında Fenerbahçe defans oyuncusu Bekir'in kafasından seken top, Tello'nun önünde kaldı. Tello'nun şutunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

48. dakikada Alper'in ara pasında hareketlenen Necati, topla buluştu. Necati'nin şutunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

49. dakikada Veysel'in sağ taraftan yaptığı yerden ortada, Fenerbahçeli futbolcu Gökhan, topu kornere attı.

52. dakikada Baroni sol kanattan taşıdığı topu, Eskişehirspor ceza sahası içine doğru sert şekilde ortaladı. Kaleci Boffin'den seken top, Meireles'in önünde kaldı. Meireles attığı şutta, meşin yuvarlak Sow'a çarpınca tehlike uzaklaştı.

53. dakikada kaleci Boffin'in attığı uzun pasta, top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın şutunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

54. dakikada Necati'nin topu ilettiği Alper, Fenerbahçe ceza sahası içine girdi. Alper'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

57. dakikada Kuyt'ın sağ taraftan yaptığı ortada Eskişehirspor ceza sahası içindeki Sow'un volesinde top ağlarla buluştu: 1-1

70. dakikada Gökhan'ın ara pasında Eskişehirspor ceza sahasındaki Sow, topu bekletmeden kaleye gönderdi. Kaleci Boffin, meşin yuvarlağı bloke etti.

73. dakikada Tello'nun ara pasında topla buluşan Necati, Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Necati'nin şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

74. dakikada Alper'in şutunda top, Fenerbahçe kale direğinin üzerinden auta çıktı.