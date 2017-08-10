'Sowaşata' UEFA'da yılın golüne aday

Attığı rövaşata goller sebebiyle 'Sowaşata' lakabını alan Moussa Sow'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı rövaşata golü, UEFA'da 2016-17 sezonunun en iyilerine aday gösterildi.

3 Kasım 2016'da oynanan maçta Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manchester United'ı Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü 89'da Wayne Rooney kaydetmişti

UEFA’nın internet sitesinden yapılan oylamada 8 aday bulunuyor.

19 gün boyunca UEFA’nın internet sitesinde devam edecek oylamada Sow’un rakipleri ise şöyle:

Geçen sezon Barcelona’da forma giyen Jordi Mboula

Real Madridli Casemiro

Juventuslu Mario Mandzukic

Austria Wienli Kevin Friesenbichler

İspanya Milli Takımı’ndan Marco Asensio

İtalya Kadın Milli Takımı’ndan Daniela Sabatino