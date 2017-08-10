T24 LogoT24 Logo
Spor

'Sowaşata' UEFA'da yılın golüne aday

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden diğerini Jeremain Lens kaydetmişti

10 Ağustos 2017 16:36

Attığı rövaşata goller sebebiyle 'Sowaşata' lakabını alan Moussa Sow'un geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı rövaşata golü, UEFA'da 2016-17 sezonunun en iyilerine aday gösterildi.

3 Kasım 2016'da oynanan maçta Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manchester United'ı Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golünü 89'da Wayne Rooney kaydetmişti

UEFA’nın internet sitesinden yapılan oylamada 8 aday bulunuyor.

19 gün boyunca UEFA’nın internet sitesinde devam edecek oylamada Sow’un rakipleri ise şöyle:

Geçen sezon Barcelona’da forma giyen Jordi Mboula

Real Madridli Casemiro

Juventuslu Mario Mandzukic

Austria Wienli Kevin Friesenbichler

İspanya Milli Takımı’ndan Marco Asensio

İtalya Kadın Milli Takımı’ndan Daniela Sabatino

ETİKETLER

MoussaSowSowaşataRövaşataManchester UnitedUEFAyılıngolüadayJeremainLens

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24