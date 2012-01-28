-Sow Ekvator Ginesi'ne gitti İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Fenerbahçe ile dün 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli futbolcu Moussa Sow, bugün Ekvator Ginesi'ne gitti. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Senegal Milli Takımı ile birlikte Ekvator Ginesi'nde bulunan ve kulübün ayarladığı özel jetle sözleşme imzalamak için Türkiye'ye getirilen Sow, sabah erken saatlerde İstanbul'dan ayrılarak, milli takım kampına döndü. Daha önce dün sözleşme imzaladıktan hemen sonra milli takım kampına dönmesi planlanan Senegalli oyuncu, rötarlı olarak İstanbul'dan ayrıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda iddiası kalmayan Senegal, gruptaki son maçında yarın Libya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncularından Dia'nın Libya maçının ardından, yeni transfer Sow'un ise 1 Şubat Çarşamba veya 2 Şubat Perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.