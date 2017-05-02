Sow, Alex'i geçti

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, sarı-lacivertlilere geldiği 2012 yılından bu yana takımın en golcü ismi oldu.

Fenerbahçe'nin geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini kaydeden Sow, sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri gösterdiği başarılı performansla dikkati üzerine çekiyor.

Sarı-lacivertli formayla 128 Süper Lig maçında boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 63 kez havalandırdı. Sow, bu performansıyla 0,49 gol ortalaması yakaladı.

Sow bu istatistiğiyle geldiği günden bu yana, takım arkadaşlığı yaptığı Alex de Souza, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Jose Fernandao, Luis Nani, Pierre Webo gibi önemli isimleri de geride bıraktı.

Alex'i geride bıraktı

Sow, Türkiye'ye geldiği 2011-2012 sezonundan itibaren Süper Lig'de ortalama gol sayısında, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'yı geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex, Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 33, 2012-2013'te ise sadece 5 maça çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Ekim 2013'te ayrılan Alex, Sow'un Fenerbahçe'de yer aldığı sezonlarda 38 lig maçında 14 gol attı. Bu dönemde maç başına 0,36 gol ortalaması yakalayan eski Brezilyalı futbolcu, Sow'un gerisinde kaldı.

Diğer golcüler de yakalayamadı

Sow'un performansını Fenerbahçe'de son 6 sezonda forma giyen hücum oyuncuları Webo, Fernandao, Kuyt, Emenike ve Nani de yakalayamadı.

Fernandao, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada 17 golle 0,37 gol ortalamasına ulaşarak son 6 sezonda Sow ve Van Persie'den sonra en fazla gol ortalaması yakalayan 3. isim oldu.

Son 6 sezonda Webo 0,36, Emenike ve Nani 0,28, Kuyt 0,27 gol ortalamasıyla Fenerbahçe'ye katkı sağladı.