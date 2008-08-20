Sovyetlerin 007'si 'Zefir' öldü

Sovyetler Birliği döneminde ABD ve Avrupa'da eşiyle birlikte 25 yıl boyunca açığa çıkmadan görev yapan "Zefir" (Batıdan esen hafif ve ılık rüzgar) kod adındaki Sovyet ajan Mihail Mukasey 101 yaşında öldü.



Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Mukasey'in ölümünün Rusya'nın batı ile ilişkilerinin gergin olduğu ve birçok gözlemcinin Soğuk Savaş dönemiyle benzerlik kurduğu Gürcistan ile çatışmanın yaşandığı döneme denk geldiği vurgulandı.



Birkaç kıtada çalıştılar



SVR'nin internet sitesinde Mukasey'in, eşi Elizaveta ile adı açıklanmayan bir Batı Avrupa ülkesinde 1950 yılından, Moskova'ya döndüğü 1977 yılına kadar KGB ajanı olarak görev yaptığı belirtilerek, "Onların aktif çalışmaları yasadışı faaliyetler gibiydi. Mukasey'lerin coğrafi operasyonları son derece geniş bir alana sahipti. Anavatanları için birkaç kıtada çalıştılar" denildi.



Açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sırasında Los Angelas'ta yardımcı konsolos kimliği altında görev yapan Mukasey'in Japonya'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik savaş tehdidiyle ilgili "son derece değerli" bilgiler topladığı kaydedildi.



SVR'nin başsağlığı açıklamasında, Mukasey'in çalışmalarından dolayı birçok ödül aldığı, kendinden sonraki ajanları da hem yazdığı kitaplarla hem de verdiği derslerle eğittiği ifade edildi.



Açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moskova'nın da Mukasey'e "Rusya Federasyonu'nun güvenliğinin güvence altına alınmasına sunduğu katkıdan" dolayı devlet madalyası verildiği vurgulandı. (AA)

