Sovyetler doğumlu Oscar ödüllü yönetmen Vladimir Menşov, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği doğumlu Oscar Ödüllü yönetmen Vladimir Menşov, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Mosfilm'den yapılan açıklamada, "Çok değerli bir dostumuzu kaybettik. O, film stüdyosunda bütün yaratıcı gücünü ve yeteneğini kullanan bir insandı" dedi.

Bakü doğumlu yönetmen "Pratical Joke" filmiyle tanınmış, 1980 tarihli “Moscow Does Not Believe in Tears” tarihli filmiyle SSCB'de gişe rekorları kırmıştı. Film, Moskova'da yaşayan üç genç kadının iş, romantik ve aile hayatını konu alıyordu.

SSCB'de hızlıca bir klasik haline gelse de Batı'da karışık değerlendirme puanları almış, ancak yine de 1981 "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar Ödülü almıştı.

Geçen yıllarda Menşov, Mosfilm'in alt şirketlerinden "Film Studio Genre"nin genel ve sanat direktörlüğünü yapıyordu.