-SOVYET KAPSÜLÜNE 2,88 MİLYON DOLAR NEW YORK (A.A) - 13.04.2011 - Uzaya giden ilk insan, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uçuşuna hazırlık amacıyla Mart 1961'de bir manken ve bir köpekle uzaya gönderilen Sovyet kapsülü Vostok 3KA-2, New York'taki Sotheby's'de düzenlenen müzayedede 2,88 milyon dolara bir Rus işadamına satıldı. Açık arttırmayı kazanan AS Popov yatırım şirketinin sahibi Yevgeni Yurtçenko, kapsülü Rusya'ya geri götürmek istediğini belirterek, "Bu kapsül Sovyetler'in uzayı fetih programı tarihinin parçası. Dünyaya dönüşüyle Gagarin'in seyahatine yeşil ışık yaktı. Vostok'un müzelerimizden birinde yerini alacağına inanıyorum" dedi. Tam 50 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in 12 Nisan'daki tarihi yolculuğu sebebiyle dün Rusya'da "Kozmonot Günü" kutlandı. Üzerindeki büyük lombozları ile kocaman bir bilyeye benzeyen kapsül, 15 Mart 1961'de uzaya fırlatıldığında cansız bir manken ile Rusça "küçük yıldız" anlamına gelen "Zvezdoçka" isimli bir köpeği taşımış, Dünya etrafında yörüngede tam bir tur attıktan sonra atmosfere girerek, hasarsız yere inmişti.