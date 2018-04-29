Şövalyeler gibi yaşayan CEO

İngiltere'nin en büyük bilgisayar oyunu şirketlerinden Rebellion Development'ın sahibi ve CEO'su Jason Kingsley, özel yaşamında şövalyeler gibi yaşıyor.

Kingsley, günde dört saatini atlarıyla geçiriyor, ortaçağ şövalyelerininkinin birebir aynısı, zırhıyla hafta sonlarında at üzerinde mızrak savaşı yapıyor.

53 yaşındaki Kingsley, şimdiye kadar bu düellolarda hiç atından düşmediğini 3.7 metrelik mızrağıyla üç rakibini eyerleriyle birlikte yere düşürdüğünü anlatıyor.

13 atı olan Kingsley, 25 bin sterline (yaklaşık 32 bin dolar) yaptırdığı zırhını iş yerinde giymiyor ama şövalyelik ruhunu işine yansıtmaya çalıştığını söylüyor.

Jason Kingsley'nin 1992'de kardeşi Chris Kingsley'le kurduğu Rebellion Development'in yıllık cirosu 25 milyon sterlin civarında. Şirketin 220 çalışanı var.

Kingsley, çocukken kardeşiyle sürekli şövalyecilik oynadığını Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra hobi olarak bilgisayar oyunu programları yazmaya başladıklarını ve sonunda bu hobilerini işe dönüştürmeye karar verdiklerini söylüyor.

Kingsley'e göre, şövalyeliğin iş dünyasına rehber olabilecek üç temel özelliği var: Cesaret, dürüstlük ve nezaket.

Kingsley, şunları söylüyor:

"İş yaşamında şüphesiz cesur olmak gerekiyor. Girişimci olmak ve fırsatları yakalamaktan söz ediyorum. Yeni alanlar keşfetmek, yeni pazarlar aramak. Cesaret, lider olmanın temel unsuru."

"Dürüstlük sırlarınızı başkalarına vermek demek değildir. İnsanlara adil davranmaktır. İşimde sadece kendim için en iyi olanı değil, iki taraf için de iyi olanı hedefliyorum. Bu adilane ve doğru bir şey. Karşı taraf fayda sağlarsa, yeniden gelir ve benimle iş yapmaya devam eder. Nezaket de insanlara iyi davranmayı kastediyorum."