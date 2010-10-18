South Park'ta Türk bayrağı motifli uçak kamikaze yaptı

T24 - Amerika'nın en çok tartışılan ve muhalif çizgi dizilerinden biri olan South Park'ın 14'üncü sezon 9'uncu bölümünde El Kaide'nin New Jersey'lileri yok etmek için gönderdiği intihar saldırısı yapan uçakların kuyruklarında Türk bayrağı motifi bulunuyor.





VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ



Hıristiyan Eylem Şebekesi adlı kuruluşun 11 Eylül'le ilgili hazırladığı belgeselin DVD kapağında Türk bayrağını ikiz kulelerin enkazının üstünde göstermesinin ardından South Park'ta da Türk bayrağının El Kaide ile ilişkilendirilmesi herkesi şaşırttı.

Dizinin 13 Ekim günü ABD'de yayınlanan "Jersey's Thing" isimli bölümünde yer alan görüntülere rağmen diyaloglarda Türkiye ile ilgili hiçbir konu geçmiyor.

Dizinin konusu şöyle:

New Jersey'lilerin South Park'a taşınması ve sayılarının gittikçe artması üzerine kasaba sakinleri, Jersey'nin bir parçası olmamak için harekete geçiyor.

Bunun için İslami terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'den yardım isteyen South Park halkı barikatlar kurarak Jersey'lilerin gelişini durdurmaya çalışırken Bin Ladin yardımlarına koşuyor.

Bin Ladin'in gönderdiği üzerinde Arapça yazılar bulunan kuyruğunda ise Türk bayrağı motifi yer alan uçaklar birer birer Jersey'lilerin üstüne intihar dalışı yapıyor.

Türk bayrağı motifinin altında ince şeritler halinde beyaz ve yeşil de bulunuyor. Kuyruk kısmındaki üç renk bir araya gelince de bu yönüyle İran bayrağını anımsatıyor.

Bu arada uçakların birinde siyah bant takan pilotlardan farklı olarak kafasına üzerinde Arapça yazılar bulunan kırmızı bant takan bir pilot özellikle gösteriliyor.



Neden Türk bayrağı motifi?



South Park senaristleri ve çizerlerinin neden Türk bayrağı motifi kullandıkları bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde F-16 eğitimi almış bir Türk pilotun El-Kaide'ye katıldığı yönünde basında yer alan haberlerin etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. Bu haber daha sonra yalanlanmıştı.



