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Dünya

Soul şarkıcısı Howard Tate 72 yaşında öldü TRENTON (A.A)

07 Aralık 2011 10:33

-Soul şarkıcısı Howard Tate 72 yaşında öldü TRENTON (A.A) - 07.12.2011 - Amerikalı ünlü soul şarkıcısı Howard Tate, 72 yaşında hayata veda etti. Burlington'da sağlık görevlilerinin öldüğünü açıkladığı Tate, Macon'da doğmuş, Philadelphia'da büyümüştü. Tate, 1960'ların sonları ve 70'lerin ilk yarısında, üç şarkısıyla ''Top 20'' listesine giren üç R&B şarkısı seslendirmişti. Ünlü şarkıcının seslendirdiği ''Get It While You Can'' şarkısının Janis Joplin yorumu, büyük ün kazanmıştı. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kariyerinde düşüş yaşayan Tate, sonunda sokaklarda yaşamaya başlamış, hatta sanatçının öldüğüne inanılmıştı.  Tate'in 2003'de yapımcısı Jerry Ragovoy tarafından yeniden yayınlanan ''Rediscovered'' albümü, en iyi çağdaş blues albümü dalında Grammy adayı olmuştu.

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