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Spor

Şota: Trabzonspor'a gidemem

06 Mayıs 2009 18:12


Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında adı geçen Şota Arveladze, şu aşamada bordo-mavili kulübe gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. AZ Alkmaar'da Louis Van Gaal'in asistanlığını yapan Şota, "Van Gaal'i bırakmam kariyerim açısından büyük hata olur" diye konuştu.

Sezon sonuna kadar takımı alt yapı antrenörü Ahmet Özen'e teslim eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

Geçtiğimiz sezon aktif futbolculuk hayatına son noktayı koyan Şota Arveladze'nin ismi, bordo-mavili kulübün teknik direktör adayları arasında geçiyor.

Trabzonspor formasıyla 95-96 sezonunda gol krallığı yaşayan Şota, bu aşamada Trabzonspor'a transferinin mümkün olmadığını söyledi. Gürcü teknik adam, "Şuanda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışıyorum. Bu fırsatı tepip Trabzonspor'a gitmem benim için büyük hata olur. Türkiye'de yazılanları yakından takip ediyorum ancak söylentilerin gerçekle ilgisi yok. Teknik direktörlük konusunda kendimi çok geliştirmem lazım" dedi.

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