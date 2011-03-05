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Sosyolog İsmail Beşikçi'ye hapis cezası

Beşikçi, Türkiye’nin güneydoğusunun da yer aldığı coğrafyanın ‘Kürdistan’ olarak betimlenmesi nedeniyle yine mahkûm oldu.

05 Mart 2011 02:00

T24- Kürt sorunuyla ilgili yazdığı kitaplar yüzünden uzun yıllarını cezaevlerinde geçiren sosyolog İsmail Beşikçi, Türkiye’nin güneydoğusunun da yer aldığı coğrafyanın ‘Kürdistan’ olarak betimlenmesi nedeniyle yine mahkûm oldu.

Çağımızda Hukuk ve Toplum dergisinde yayımlanan ‘Ulusların kendi geleceğini tayin hakkı ve Kürtler’ adlı yazıda ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılanan İsmail Beşikçi, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, yazıda, Türkiye’nin güneydoğusunun da yer aldığı coğrafyanın ‘Kürdistan’ olarak betimlenmesi örgüt propagandası sayıldı. Derginin Yazıişleri Müdürü Zeycan Balcı Şimşek’e de 16 bin 600 lira para cezası verildi.

Savcının mahkemeye sunduğu mütalaada, devletin yaptığı askeri operasyonların gayri meşru, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen eylemlerin ise meşru bir direniş olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilerek, İsmail Beşikçi ve Zeycan Balcı Şimşek hakkında 7.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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