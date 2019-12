Sosyete krizde bile alışverişten vazgeçmiyor

Sosyetik kadınların alışveriş çılgınlığını kriz bile engelleyemiyor. Turizm firmaları Amerika ve Dubai'de yapılacak büyük indirim günlerinden yararlanmak isteyen müşterileri için 1664 ve 1530 Euro'ya özel turlar düzenliyor.



Küresel krizin ülkeler üzerindeki etkilerini araştıran şirketler, Türk halkının en çok giyim, tatil ve eğlenceden tasarruf ettiğini belirtiyor. Ancak kadınların alışveriş çılgınlığını kullanarak krizi fırsata dönüştürmenin yollarını arayan turizmciler için durum hiç de öyle gözükmüyor. Çünkü sosyetik kadınların alışveriş çılgınlığını kriz bile engelleyemiyor. Bu durum krizi fırsata dönüştürmenin yollarını arayan turizmcilerin işine yarıyor. Özellikle son zamanlarda moda olan alternatif turlar büyük ilgi görüyor. Turizm şirketleri, önümüzdeki günlerde Amerika ve Dubai'de yapılacak büyük indirim günlerinden yararlanmak isteyen müşterileri için 1664 ve 1530 Euro'ya özel turlar düzenliyor.



Amerika, her Kasım'ın 4. cuması alışveriş çılgınlığına sahne oluyor. 'Kara Cuma' adı verilen bu dönemde mağazalar yüzde 80'lere varan indirimler yapıyor. Her şey havada kapışılıyor. Mağazaların önünde gecenin üçünden itibaren kuyruklar oluşuyor. Etstur da 25 Kasım'da müşterilerini 1664 Euro'ya alışverişe götürüyor. Bu yıl üçüncüsü yapılan tura her yıl 20 kişi katılıyor. Yerler çoktan dolmuş. Katılımcılar Amerika'nın en büyük outletlerinde alışveriş yapıp, New York'un alışveriş dünyasının kalbinin attığı 5. Cadde'de rehber eşliğinde ünlü markalar arasında tura çıkıyor. Etstur'un Destinasyon Sorumlusu Cem Sağlam, "Turlara katılanların ilk işi büyük bir valiz almak. Misafirlerimizin hepsi çok memnun dönüyor. Onların memnuniyeti doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Daha çok bayanlar katılıyor turumuza." diyor.



İkinci alışveriş turunun 18 Aralık'ta Dubai'ye yapılması planlanıyor. Baracuda Tur'un mayıs ayında başlattığı 'Zeynep Tunuslu ile Alışveriş Turu', büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar 6 ülkeye gidilen turun kapasitesi 14 kişi. Burada da rezervasyonlar yapılmış bile. Şirket sahibi Cem Polatoğlu, sadece Dubai'ye değil, Paris, Milano ve Hong Kong'a da alışverişe gittiklerini söylüyor. Turların fiyatları ise kriz tanımıyor. Milano ve Paris 1090, Dubai 1530, Hong Kong 2 bin 080 Euro. 4 Ocak'ta Milano'da ucuzluk var.