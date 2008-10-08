Sosyalizme bak hizaya gel!

Sağlığı bozulunca yarım asırlık iktidarını terk edip köşesine çekilen Küba lideri Fidel Castro, sosyalizmden uzaklaşılmamasını istedi ve başta kendi kardeşi olmak üzere yöneticileri, vaad ettikleri değişim nedeniyle "eleştirdi".



Dünya komünizminin 82 yaşındaki efsanevi siması Castro, son günlerde gazetelerde çıkan yazılarında, 30 Ağustos ve 8 Eylül'de Küba'yı hallaç pamuğu gibi atan kasırgalardan sonra bazı gıda maddelerini bulamamaktan sızlanan halkın "her türlü isteğini karşılama hayalleri gören" bazı yöneticileri kınadı.



Bizler sosyalist olmak zorundayız!



Devlet yöneticilerine "sıkı disiplin" çağrısında bulunan "Lider Maximo", bir yazısında, "Biz, yöneticileri enflasyon, işsizlik, borsadaki düşüş ve ekonomik gerileme gibi sıkıntılarla boğuşurken krize düşen gelişmiş kapitalist ülke değiliz; bizler sosyalistiz ve sosyalist olmak zorundayız..." ifadesini kullandı.



Hedefteki isim kardeş Raul



Temmuz 2006'da sağlık nedenleriyle iktidar koltuğunu terk ettikten sonra hiç halkın arasında görünmeyen Castro, eleştirel yazılarında isim zikretmedi, ama gözlemciler bu iğneli sözlerin, abisinin yerine koltuğa oturduktan sonra "kan kaybeden ekonomiyi ayağa kaldırmak" için değişim vaadinde bulunan kardeş Raul Castro'yu hedef aldığını vurguluyor.



Küba, ihracatının yüzde 60'ını oluşturan nikelin dünya piyasalarında değer kaybetmesi ve ithalatının yüzde 84'ünü oluşturan gıda maddelerinin dünya pazarlarında zamlanması yetmezmiş gibi, kasırgaların da üst üste vurmasıyla ekonomik bakımdan nazik bir döneme girmiş görünüyor.



Gustav ve İke adlı kasırgalar, Küba'da en az 5 milyar dolarlık hasara yol açtı. 100 bin hektar ekili arazi ve stoklar zarar görünce gıda maddelerinin fiyatı arttı.



