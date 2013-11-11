Sosyalist Enternasyonal'de 'Gezi Parkı' oturumu

İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda "Gezi Parkı" oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, "Erdoğan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti, rol model türkiye’yi, faşizan ve bağnaz bir rejime dönüştürmek istiyor." dedi.

Toplantıda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, Sosyalist Enternasyonal’in Türkiye’de yapılmasından gurur duyduklarını söyledi. Küreselleşmeyle özgürlük ve eşitlik düşüncesinin geliştiğini ve baskıcı rejimlerin sarsıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, küreselleşmenin yarattığı eşitsizliğe de dikkat çekti. Küresel ekonomik düzeninin büyük şirketleri gözettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yoksulların bu düzende ezildiğini anlattı. Sosyal adalet vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasını Willy Brand’ın “savaşın yokluğu barış demek değildir” sözleriyle tamamladı.

'Bu sadece bir ağaç meselesi değildir'

Gezi parkı olaylarının son derece trajik olduğunu söyleyen Umut Oran, "Ben ve CHP Milletvekili arkadaşlarım olaylar boyunca Gezi Parkı'ndaydık. bu sadece bir ağaç meselesi değildir. Ağaç bir semboldür. Olaylar baskıcı, otoriter, diktatöryel anlayış yüzünden yaşandı. Bir mahallenin sorunu önce bir şehrin, sonra bir ülkenin, sonra tüm dünyanın sorunu haline geldi. Sorun özgürlük ve demokrasi sorunuydu" ifadelerini kullandı.

Umut Oran oturum sırasında sözlerine ara vererek Başbakan Erdoğan'ın gezi parkı olaylarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoyu da katılımcılara izletti:

Gezi parkı olaylarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Umut Oran, "Aralarında sivil polisler tarafından sopalarla dövülerek öldürülenler var. Başına isabet eden biber gazı fişeğiyle hayatını kaybedenler var. Gezi olaylarında polis şiddeti yüzünden tam 11 yurttaşımız gözlerini kaybetti. 8 binden fazla yurttaşımız yaralandı. Halkın üzerine 130 binden fazla biber gazı kapsülü atıldı. Türkiye'nin biber gazı rezervi bitti" diye konuştu.

Konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Oran, "Erdoğan amaçlarına ulaşamayacak çünkü halk var, çünkü biz varız. CHP bu ülkenin sigortası. Bugün kadar CHP 3 büyük devrim gerçekleştirdi. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu ülkeyi özgürlü ve demokrasi ile taçlandıracağız yani bir devrim daha yapacağız. 2016'da bu toplantıya yine ev sahipliği yapmak isteriz ama şuna emin olun ki o zaman bir iktidar partisi olarak sizi burada ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

Oturumda Gezi Parkı olaylarında yer alan insanlar da yaşadıklarını anlattı.