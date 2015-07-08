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Dünya

Sosyalist Enternasyonal’den Çipras'a: Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutmak için çabala

"Biz Yunan Başbakanı'na, seçilmiş olduğu temeldeki salahiyete saygı göstermesi çağrısında bulunmaktayız"

08 Temmuz 2015 01:23

5-7 Temmuz 2015 tarihleri arasında New York’taki BM Binası'nda toplanan Sosyalist Enternasyonal, pazar günü referanduma giden ve 'kemer sıkma politikaları'na 'hayır' diyen Yunanistan'ın başbakanı Aleksis Çipras'a, "Ülkeyi Euro Bölgesi'nde tutmak için gereken çabayı göstermesi" çağrısında bulundu.  

Dünyada 120 sol partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’in (SE) 5-7 Temmuz 2015 tarihleri arasında New York’ta BM Binası'nda gerçekleştirilen toplantılarına katılmak için ABD’ye giden SE Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran, toplantı öncesinde Başkanlık Divanı’nda Yunanistan için bildiri yayınladıkların bildirdi.

 

Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı’nın 5 Temmuz’da yaptığı toplantıda alınan bildiride öne çıkan unsurları şöyle özetledi:

“(…) Biz Avrupalı ​​liderler ve kurumları Yunan halkının demokratik seçimlerine saygı duymaya ve tüm taraflar için uygulanabilir bir anlaşma için yapıcı davranmaya çağırıyoruz… Biz Yunan Başbakanı'na, seçilmiş olduğu temeldeki salahiyete saygı göstermesi ve Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde tutmak için gerekli tüm çabayı göstermesi çağrısında bulunmaktayız… Dünyanın en zengin bölgesi olan AB'nin imajı, tam bir çöküşün kıyısındaki bir üye devleti kurtarmak için tüm çabaları sarf etmemiş olmakla geri dönülemez bir darbe alacaktır.

 

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