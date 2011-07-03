Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye destek

T24 - Atina'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında CHP'nin tutuklu vekillerle ilgili sunduğu karar tasarısı kabul edildi. Tasarıda, "Seçilmiş vekillerin görevlerini yerine getirmelerinin yargı veya başka yollarla engellenemeyeceği teyid edilmektedir" denildi.







Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün başlayan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı sona erdi.



CHP milletvekilleri Umut Oran ve Osman Korutürk'ün, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na sunduğu, ''yemin etmeleri engellenen seçilmiş milletvekillerinin hukuki durumuyla ilgili'' karar tasarısı, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun başkanlık ettiği Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın son oturumunda kabul edildi.



CHP'nin, Konsey Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısında, ''Sosyalist Enternasyonal, Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu hükümleri ve AİHM'nin içtihatları doğrultusunda, usulüne uygun olarak seçilmiş parlamento üyelerinin halk tarafından kendilerine verilmiş görevleri yerine getirmelerinin yargı veya başka yollarla engellenemeyeceği teyit edilmektedir'' denildi.



CHP'nin bu karar tasarısı, okunduktan sonra, son oturuma başkanlık eden Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı Papandreu tarafından Genel Kurul delegelerinin oyuna sunuldu.



Sosyalist Enternasyonal Konseyi Genel Kurulu, CHP'nin karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.





Kılıçdaroğlu Selanik ve Batı Trakya'da







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaretinde duygulandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Batı Trakya'ya geçerek İskeçe ve Gümülcine'de soydaşlarla buluştu.





Yunanistan'ın başkenti Atina'da iki gün devam eden Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakla Selanik'e gitti.



Selanik Başkonsolusluğu'nda bir süre dinlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk'ün doğduğu ve müze haline getirilen evi ziyaret etti.







Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın kullandığı orijinal eşyalarında bulunduğu müze ev hakkında konsolosluk yetkililerinden bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, özel deftere de duygularını yazdı.



Deftere, Atatürk'ün dünyadaki ender liderlerden biri olduğunu yazan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Atatürk'ümüz. Ben ve arkadaşlarım, Selanik'teyiz, doğduğun topraklarda. Seni minnet ve şükran ile anıyoruz. Devrimlerin bizim ilkemiz oldu, olmaya da devam edecek. Çağdaş uygarlık yolunda yürüyeceğiz. Sana en içten duygularla bağlılığımızı sunuyoruz" yazdıktan sonra bunu kendisini izleyen gazetecilerle paylaştı.



Evin bahçesine çıkışta gazeticilere, Mustafa Kemal Atatürk'ün evini gezerken çok duygulandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün dünyadaki ender liderlerden biri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Ben Selanik'e ilk kez geliyorum. Mustafa Kemal'in doğduğu evi görmek çok güzel. Durumu iyi olan bütün yurttaşlar, eğer bu taraflara gelirlerse mutlaka onlarda burayı ziyaret ediyorlar. Bu da güzel bir olay. Duygulanmamak mümkün değil. Türkiye'de devrim yapan, yaptığı devrimler sadece Türkiye'de değil bütün dünyaya örnek olan bir lideri, her yerde her ortamda anmamız gerekiyor. Mustafa Kemal bu açıdan gerçekten çağdaş uygarlık hedefini ender liderlerden birisidir. Onun döneminde, ondan sonra bir çok lider geldi. Ama onun kadar, çağdaş uygarlık hedefini gösteren lider olmadı. Pek çok lider tarih sahnesinde silindi, gitti. Ama Mustafa Kemal yaşıyor, bu bizim için önemli" dedi.